https://sputnikarabic.ae/20240310/أرامكو-السعودية-لا-نشعر-بتأثير-على-عملائنا-أو-على-الكميات-بسبب-الوضع-في-البحر-الأحمر-1086841370.html
"أرامكو" السعودية: لا نشعر بتأثير على عملائنا أو على الكميات بسبب الوضع في البحر الأحمر
"أرامكو" السعودية: لا نشعر بتأثير على عملائنا أو على الكميات بسبب الوضع في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أكدت شركة "أرامكو" النفطية السعودية، اليوم الأحد، أن هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر ليس لها تأثير على عملائها. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T09:22+0000
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وقال رئيس الشركة، أمين الناصر، في كلمة له، إن "الوضع في البحر الأحمر هو مشكلة بالتأكيد، لكن لا نشعر بتأثير على عملائنا بسبب الوضع في البحر الأحمر، ولا تأثير على الكميات".وتابع لافتا إلى أن "هناك طلبا قويا على النفط من الصين والهند"، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".وكانت "أنصار الله" أعلنت، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.من ناحية أخرى، أعلنت شركة "أرامكو"، اليوم الأحد، في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، انخفاض صافي دخلها بنسبة 25% في العام الماضي 2023 إلى 121.3 مليار دولار، وهو ما يقل بنحو 40 مليار دولار عما حققته الشركة في عام 2022.وقالت الشركة في مراجعة سنوية، إن "هوامش المواد الكيميائية يقابلها جزئيا انخفاض في رسوم الإنتاج خلال العام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة".وجاء في تقرير "أرامكو" أن التدفق النقدي الحر للشركة قدّر بنحو 101.2 مليار دولار، بانخفاض 31.9% مقارنة بعام 2022"، مضيفا أن "الاستثمارات الرأسمالية في عام 2023 بلغت 49.7 مليار دولار، مقارنة بـ38.8 مليار دولار في عام 2022".
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
"أرامكو" السعودية: لا نشعر بتأثير على عملائنا أو على الكميات بسبب الوضع في البحر الأحمر
أكدت شركة "أرامكو" النفطية السعودية، اليوم الأحد، أن هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر ليس لها تأثير على عملائها.
وقال رئيس الشركة، أمين الناصر، في كلمة له، إن "الوضع في البحر الأحمر هو مشكلة بالتأكيد، لكن لا نشعر بتأثير على عملائنا بسبب الوضع في البحر الأحمر، ولا تأثير على الكميات".
وتابع لافتا إلى أن "هناك طلبا قويا على النفط من الصين والهند"، وفقا لصحيفة
"الشرق الأوسط".
وكانت "أنصار الله" أعلنت، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة "أرامكو"، اليوم الأحد، في تقرير لها عبر موقعها الرسمي
، انخفاض صافي دخلها بنسبة 25% في العام الماضي 2023 إلى 121.3 مليار دولار، وهو ما يقل بنحو 40 مليار دولار عما حققته الشركة في عام 2022.
وقالت: "بلغ صافي دخل "أرامكو" 121.3 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ161.1 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل ثاني أعلى صافي دخل لـ"أرامكو" على الإطلاق، ويمكن أن يعزى الانخفاض على أساس سنوي إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، فضلا عن انخفاض عمليات التكرير والاستهلاك".
وقالت الشركة في مراجعة سنوية، إن "هوامش المواد الكيميائية يقابلها جزئيا انخفاض في رسوم الإنتاج خلال العام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة".
وجاء في تقرير "أرامكو" أن التدفق النقدي الحر للشركة قدّر بنحو 101.2 مليار دولار، بانخفاض 31.9% مقارنة بعام 2022"، مضيفا أن "الاستثمارات الرأسمالية في عام 2023 بلغت 49.7 مليار دولار، مقارنة بـ38.8 مليار دولار في عام 2022".