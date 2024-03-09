https://sputnikarabic.ae/20240309/القيادة-المركزية-الأمريكية-أسقطنا-اليوم-15-طائرة-مسيرة-للحوثيين-في-البحر-الأحمر-وخليج-عدن-1086812110.html
القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا اليوم 15 طائرة مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن
القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا اليوم 15 طائرة مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم السبت، أنها أسقطت 15 طائرة مسيرة خلال إحباط هجوم واسع النطاق نفذته جماعة "أنصار الله" اليمنية، صباح اليوم في... 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T06:51+0000
2024-03-09T06:51+0000
2024-03-09T06:51+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وأصدرت "سنتاكوم" بيانا نشرته على صفحتها الرسمية على منصة "إكس": "بين الساعة 4 صباحًا و6:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نفذ الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن".وتابع البيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية وقوات التحالف الطائرات المسيرة وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".وأكد البيان: "أسقطت سفن وطائرات البحرية الأمريكية، إلى جانب العديد من سفن وطائرات البحرية التابعة للتحالف، 15 طائرة مسيرة تابعة للحوثيين".ونوهت القيادة المركزية الأمريكية بأنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانا".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
https://sputnikarabic.ae/20240224/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-اعتراض-صاروخ-مضاد-للسفن-لـأنصار-الله-1086376625.html
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العالم, طوفان الأقصى
القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا اليوم 15 طائرة مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم السبت، أنها أسقطت 15 طائرة مسيرة خلال إحباط هجوم واسع النطاق نفذته جماعة "أنصار الله" اليمنية، صباح اليوم في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأصدرت "سنتاكوم" بيانا نشرته على صفحتها الرسمية على منصة "إكس": "بين الساعة 4 صباحًا و6:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نفذ الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن".
وتابع البيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية وقوات التحالف الطائرات المسيرة وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".
وأكد البيان: "أسقطت سفن وطائرات البحرية الأمريكية، إلى جانب العديد من سفن وطائرات البحرية التابعة للتحالف، 15 طائرة مسيرة تابعة للحوثيين".
ونوهت القيادة المركزية الأمريكية بأنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانا".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية
الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.