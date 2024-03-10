https://sputnikarabic.ae/20240310/إصابة-ثلاثة-مدنيين-بينهم-طفلان-جراء-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1086836766.html

إصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفلان جراء قصف أوكراني على دونيتسك

إصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفلان جراء قصف أوكراني على دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 38مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 130 مقذوفا من عيارات مختلفة. 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T00:27+0000

2024-03-10T00:27+0000

2024-03-10T00:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

قصف

القوات الأوكرانية

روسيا

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 38 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 10 على محور دونيتسك، و 27 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 130 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان

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