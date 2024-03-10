https://sputnikarabic.ae/20240310/إصابة-ثلاثة-مدنيين-بينهم-طفلان-جراء-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1086836766.html
إصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفلان جراء قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفلان جراء قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 38مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 130 مقذوفا من عيارات مختلفة. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T00:27+0000
2024-03-10T00:27+0000
2024-03-10T00:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
قصف
القوات الأوكرانية
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 38 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 10 على محور دونيتسك، و 27 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 130 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان
https://sputnikarabic.ae/20240309/مقاتلات-روسية-من-طراز-سو---25-تغير-على-مواقع-لقوات-كييف-في-سيفيرودونيتسك-فيديو--1086832643.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, قصف, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, قصف, القوات الأوكرانية, روسيا
إصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفلان جراء قصف أوكراني على دونيتسك
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 38مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 130 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 38 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية
.. 10 على محور دونيتسك، و 27 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 130 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان