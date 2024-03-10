عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240310/إصابة-ثمانية-مدنيين-بينهم-طفل-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك--1086858037.html
إصابة ثمانية مدنيين بينهم طفل في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
إصابة ثمانية مدنيين بينهم طفل في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 68 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 235 مقذوفا من عيارات مختلفة. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T22:10+0000
2024-03-10T22:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/15/1086274188_0:54:1652:983_1920x0_80_0_0_e9d12c7779c46580896e6c3bdf464bb7.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 68 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 14 على محور دونيتسك، و51 على محور غورلوفكا، و3 على محور ياسينوفاتسكايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 235 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثمانية مدنيين، بينهم طفل واحد.
https://sputnikarabic.ae/20240310/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط-130-مسيرة-أوكرانية-خلال-يوم-واحد-1086846680.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/15/1086274188_19:0:1459:1080_1920x0_80_0_0_a353e64cf471a418dd536f21270e5ab4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

إصابة ثمانية مدنيين بينهم طفل في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك

22:10 GMT 10.03.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 68 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 235 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 68 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 14 على محور دونيتسك، و51 على محور غورلوفكا، و3 على محور ياسينوفاتسكايا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 235 مقذوفا مختلفة العيارات.
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسي تسقط 130 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد
11:42 GMT
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثمانية مدنيين، بينهم طفل واحد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن يرى أن نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها21:28 GMTكتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بـ"خسائر كبيرة" بعد 154 يوما من القتال8 مارس, 17:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала