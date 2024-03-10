https://sputnikarabic.ae/20240310/إصابة-ثمانية-مدنيين-بينهم-طفل-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك--1086858037.html
إصابة ثمانية مدنيين بينهم طفل في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
إصابة ثمانية مدنيين بينهم طفل في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 68 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 235 مقذوفا من عيارات مختلفة. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T22:10+0000
2024-03-10T22:10+0000
2024-03-10T22:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 68 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 14 على محور دونيتسك، و51 على محور غورلوفكا، و3 على محور ياسينوفاتسكايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 235 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثمانية مدنيين، بينهم طفل واحد.
https://sputnikarabic.ae/20240310/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط-130-مسيرة-أوكرانية-خلال-يوم-واحد-1086846680.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
إصابة ثمانية مدنيين بينهم طفل في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 68 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 235 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية
، سجلت البعثة 68 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 14 على محور دونيتسك، و51 على محور غورلوفكا، و3 على محور ياسينوفاتسكايا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 235 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثمانية مدنيين، بينهم طفل واحد.