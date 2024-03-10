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البنتاغون: أمريكا ترسل سفينة تحمل معدات لإنشاء رصيف بحري بغزة
البنتاغون: أمريكا ترسل سفينة تحمل معدات لإنشاء رصيف بحري بغزة
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، صباح اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أرسلت سفينة تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لإيصال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T03:17+0000
2024-03-10T03:17+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية في بيان على منصة "إكس"، في 9 مارس/ آذار، غادرت السفينة الجنرال فرانك إس بيسون التابعة للجيش الأمريكي قاعدة "لانجلي -يوستيس" المشتركة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط".وأضاف البيان، أن سفينة الدعم اللوجستي بيسون، غادرت "بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر".وجاء في البيان أن السفينة، "تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية".وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن جيشه سيقيم رصيفا مؤقتا على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240309/ميناء-أمريكا-المؤقت-في-غزة-هل-يصبح-قاعدة-تجسس-وموقع--لـعدوان-عسكري-على-القطاع-1086830250.html
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العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, جو بايدن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, جو بايدن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون: أمريكا ترسل سفينة تحمل معدات لإنشاء رصيف بحري بغزة

03:17 GMT 10.03.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، صباح اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أرسلت سفينة تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لإيصال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة .
واشنطن - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية في بيان على منصة "إكس"، في 9 مارس/ آذار، غادرت السفينة الجنرال فرانك إس بيسون التابعة للجيش الأمريكي قاعدة "لانجلي -يوستيس" المشتركة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط".
وأضاف البيان، أن سفينة الدعم اللوجستي بيسون، غادرت "بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر".
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وجاء في البيان أن السفينة، "تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية".
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن جيشه سيقيم رصيفا مؤقتا على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة.
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