https://sputnikarabic.ae/20240310/العاهل-السعودي-يدعو-المجتمع-الدولي-للقيام-بمسؤولياته-لـإيقاف-الجرائم-الوحشية-في-قطاع-غزة-1086855693.html
العاهل السعودي يدعو المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لـ"إيقاف الجرائم الوحشية" في قطاع غزة
العاهل السعودي يدعو المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لـ"إيقاف الجرائم الوحشية" في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، على أسف بلاده لما يجري في قطاع غزة المحاصر. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T18:48+0000
2024-03-10T18:48+0000
2024-03-10T18:48+0000
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وقال الملك سلمان: "يؤلمنا أن يحل شهر رمضان في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين"، مشددا على ضرورة أن "يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف جرائم إسرائيل الوحشية"، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وأكد الملك السعودي، خلال كلمته إلى المواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان، على "وجوب توفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة للفلسطينيين بالقطاع المحاصر".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240226/الخارجية-السعودية-إسرائيل-تواصل-حربها-على-غزة-عبر-انتهاكات-مستمرة-للقانون-الإنساني-الدولي-1086435321.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي, أخبار العالم الآن
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العاهل السعودي يدعو المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لـ"إيقاف الجرائم الوحشية" في قطاع غزة
أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، على أسف بلاده لما يجري في قطاع غزة المحاصر.
وقال الملك سلمان: "يؤلمنا أن يحل شهر رمضان في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين"، مشددا على ضرورة أن "يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف جرائم إسرائيل الوحشية"، حسب وكالة
الأنباء السعودية (واس).
وأكد الملك السعودي، خلال كلمته إلى المواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان، على "وجوب توفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة للفلسطينيين بالقطاع المحاصر".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية
في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.