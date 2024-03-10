https://sputnikarabic.ae/20240310/العراق-إطلاق-المرحلة-الثالثة-من-عمليات-وعد-الحق-لملاحقة-بقايا-داعش-1086849126.html

العراق.. إطلاق المرحلة الثالثة من عمليات "وعد الحق" لملاحقة بقايا "داعش"

العراق.. إطلاق المرحلة الثالثة من عمليات "وعد الحق" لملاحقة بقايا "داعش"

سبوتنيك عربي

أطلقت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من عمليات "وعد الحق"، من أجل ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة... 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T12:32+0000

2024-03-10T12:32+0000

2024-03-10T12:32+0000

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وانطلقت المرحلة الثالثة من العمليات في صلاح الدين وكركوك، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأفاد بيان للقيادة، أنه "بالتزامن مع العمليات المستمرة حاليا في قاطعي عمليات ديالى وجزيرة وادي الثرثار في صلاح الدين في هذه المرحلة التي حققت نتائج مثمرة، بتدمير أوكار ومضافات العدو وأسلحته ومعداته وتجهيزات مختلفة، كما شهدت ضربات جوية دقيقة آخرها بعد منتصف ليلة أمس السبت، وقتل مفرزتين إرهابيتين شرعت قطعات قيادات عمليات صلاح الدين وكركوك وشرق صلاح الدين (الطوز)، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، فجر اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من عمليات "وعد الحق" في صلاح الدين وكركوك". وأضاف البيان أن "هذه العمليات الواسعة تأتي وفق معلومات استخبارية دقيقة، وتواجد ميداني للقوات الأمنية المختلفة واندفاعها البطولي، وإصرارها على ملاحقة جميع مفارز الإرهاب الخائبة المهزومة، وبإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الوكالات والدوائر الأمنية والساندة".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من التنظيم، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.واحتل التنظيم الإرهابي، على مر السنين، مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20240225/العراق-يعلن-اعتقال-2-من-أخطر-قيادات-داعش-خارج-حدود-البلاد-1086382011.html

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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, أخبار العالم الآن