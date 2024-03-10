https://sputnikarabic.ae/20240310/خبير-أمريكي-زعماء-الدول-الغربية-يشعرون-بالذعر-إزاء-نجاحات-الجيش-الروسي--1086847199.html
خبير أمريكي: زعماء الدول الغربية "يشعرون بالذعر" إزاء نجاحات الجيش الروسي
خبير أمريكي: زعماء الدول الغربية "يشعرون بالذعر" إزاء نجاحات الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات المركزية السابق لاري جونسون، أن رؤساء الدول الغربية يشعرون بالذعر إزاء النجاحات التي حققها الجيش الروسي في أوكرانيا. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T11:44+0000
2024-03-10T11:44+0000
2024-03-10T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وفي مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر، أضاف جونسون "الوضع يزداد سوءا، والروس يفوزون على الجبهة، وليس هناك شك في ذلك، ولهذا السبب نرى رد الفعل الحاد والمذعور من الفرنسيين والبريطانيين وإدارة بايدن".وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك". وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
https://sputnikarabic.ae/20240310/بعد-تصريحات-البابا-عن-أوكرانيا-الفاتيكان-يوضح-المعنى-الحقيقي-لكلامه--1086842657.html
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روسيا, العالم
خبير أمريكي: زعماء الدول الغربية "يشعرون بالذعر" إزاء نجاحات الجيش الروسي
صرح ضابط المخابرات المركزية السابق لاري جونسون، أن رؤساء الدول الغربية يشعرون بالذعر إزاء النجاحات التي حققها الجيش الروسي في أوكرانيا.
وفي مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر، أضاف جونسون "الوضع يزداد سوءا، والروس يفوزون على الجبهة، وليس هناك شك في ذلك، ولهذا السبب نرى رد الفعل الحاد والمذعور من الفرنسيين والبريطانيين وإدارة بايدن".
وأشار جونسون إلى أنه بسبب نجاحات القوات الروسية في أوكرانيا على وجه التحديد، عندما بدأت الدول الغربية في الإدلاء بتصريحات قاسية إلى حد ما تجاه روسيا، على سبيل المثال، تلميحات حول إدخال قوات الناتو.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".
وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".
وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".