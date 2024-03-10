https://sputnikarabic.ae/20240310/خبير-أمريكي-زعماء-الدول-الغربية-يشعرون-بالذعر-إزاء-نجاحات-الجيش-الروسي--1086847199.html

خبير أمريكي: زعماء الدول الغربية "يشعرون بالذعر" إزاء نجاحات الجيش الروسي

خبير أمريكي: زعماء الدول الغربية "يشعرون بالذعر" إزاء نجاحات الجيش الروسي

سبوتنيك عربي

صرح ضابط المخابرات المركزية السابق لاري جونسون، أن رؤساء الدول الغربية يشعرون بالذعر إزاء النجاحات التي حققها الجيش الروسي في أوكرانيا. 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T11:44+0000

2024-03-10T11:44+0000

2024-03-10T11:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وفي مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر، أضاف جونسون "الوضع يزداد سوءا، والروس يفوزون على الجبهة، وليس هناك شك في ذلك، ولهذا السبب نرى رد الفعل الحاد والمذعور من الفرنسيين والبريطانيين وإدارة بايدن".وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك". وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر

https://sputnikarabic.ae/20240310/بعد-تصريحات-البابا-عن-أوكرانيا-الفاتيكان-يوضح-المعنى-الحقيقي-لكلامه--1086842657.html

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