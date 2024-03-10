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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240310/خبير-أمريكي-زعماء-الدول-الغربية-يشعرون-بالذعر-إزاء-نجاحات-الجيش-الروسي--1086847199.html
خبير أمريكي: زعماء الدول الغربية "يشعرون بالذعر" إزاء نجاحات الجيش الروسي
خبير أمريكي: زعماء الدول الغربية "يشعرون بالذعر" إزاء نجاحات الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات المركزية السابق لاري جونسون، أن رؤساء الدول الغربية يشعرون بالذعر إزاء النجاحات التي حققها الجيش الروسي في أوكرانيا. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T11:44+0000
2024-03-10T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وفي مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر، أضاف جونسون "الوضع يزداد سوءا، والروس يفوزون على الجبهة، وليس هناك شك في ذلك، ولهذا السبب نرى رد الفعل الحاد والمذعور من الفرنسيين والبريطانيين وإدارة بايدن".وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك". وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
https://sputnikarabic.ae/20240310/بعد-تصريحات-البابا-عن-أوكرانيا-الفاتيكان-يوضح-المعنى-الحقيقي-لكلامه--1086842657.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير أمريكي: زعماء الدول الغربية "يشعرون بالذعر" إزاء نجاحات الجيش الروسي

11:44 GMT 10.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرح ضابط المخابرات المركزية السابق لاري جونسون، أن رؤساء الدول الغربية يشعرون بالذعر إزاء النجاحات التي حققها الجيش الروسي في أوكرانيا.
وفي مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر، أضاف جونسون "الوضع يزداد سوءا، والروس يفوزون على الجبهة، وليس هناك شك في ذلك، ولهذا السبب نرى رد الفعل الحاد والمذعور من الفرنسيين والبريطانيين وإدارة بايدن".

وأشار جونسون إلى أنه بسبب نجاحات القوات الروسية في أوكرانيا على وجه التحديد، عندما بدأت الدول الغربية في الإدلاء بتصريحات قاسية إلى حد ما تجاه روسيا، على سبيل المثال، تلميحات حول إدخال قوات الناتو.

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وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".
وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".
وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
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