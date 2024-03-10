https://sputnikarabic.ae/20240310/مصر-ترحب-باستضافة-جامعة-الدول-العربية-لاجتماع-الأطراف-الليبية-1086854437.html

مصر ترحب باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع الأطراف الليبية

مصر ترحب باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع الأطراف الليبية

سبوتنيك عربي

رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع ضم بعض الأطراف الليبية. 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T16:41+0000

2024-03-10T16:41+0000

2024-03-10T16:41+0000

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وقالت الخرجية المصرية، في بيان لها، إن "الاجتماع الذي ضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، جاء في إطار دعم الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وتعزيز دور المؤسسات الليبية في استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت".واعتبرت مصر، أن "مخرجات هذا اللقاء، تُعد خطوة هامة على مسار تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل، وبما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها".وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه "تم استضافة جلسة حوارية بين الأطراف الليبية، بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي".وقال أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إنه "تم التأكيد خلال المحادثات على سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات في العملية السياسية الليبية".وأضاف أنه "سيتم تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة لحسم الأمور العالقة، حسب التشريعات النافذة وتشكيل حكومة موحدة هدفها الإشراف على العملية الانتخابية".وتابع أبو الغيط أنه "تم التأكيد على ضرورة توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية"، مؤكدا أن "الحاضرين ثمنوا دور الجامعة العربية، الذي يستهدف إلى الوصول لحلول للأزمة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.

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