https://sputnikarabic.ae/20240310/الرئاسة-التركية-توضح-لـسبوتنيك-المعلومات-حول-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا---1086853005.html

الرئاسة التركية توضح لـ"سبوتنيك" المعلومات حول المفاوضات بشأن أوكرانيا

الرئاسة التركية توضح لـ"سبوتنيك" المعلومات حول المفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح ممثل عن مكتب الرئيس التركي، لوكالة "سبوتنيك"، أن "إدارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليس لديها معلومات حول المفاوضات بشأن أوكرانيا، في 25 مارس (آذار... 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T15:10+0000

2024-03-10T15:10+0000

2024-03-10T15:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار تركيا اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104143/05/1041430545_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_6784f981d28e165948e7e93856add5a7.jpg

وأضاف ممثل مكتب الرئيس التركي لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا مثل هذه المعلومات. لقد تم الإعلان مرارا وتكرارا عن الاستعداد لإجراء مفاوضات السلام في تركيا على المستوى الرسمي، ولكن ليس لدينا ما نضيفه إلى هذا".وفي فبراير/ شباط الماضي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المفاوضات مع أوكرانيا، في عام 2022، كانت على وشك الانتهاء، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، أسقط الجانب الأوكراني جميع الاتفاقيات، ثم أصدر زيلينسكي مرسومًا بحظر المفاوضات مع روسيا، وأصدر مرسوما بهذا الأمر.إعلام أمريكي: على زيلينسكي "تخفيف حدة" مرسومه الذي يحظر المفاوضات مع روسياومن ناحية أخرى، لم ترفض روسيا أبدًا التفاوض، وقد صرح الرئيس بوتين بذلك، وفي مقابلة مع الصحفي بافلو زاروبين، قال بوتين أيضًا أنه لا يعرف ما إذا كان الغرب يريد تسوية سلمية للنزاع الأوكراني، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن موسكو مستعدة للحوار.

https://sputnikarabic.ae/20240310/ستخرج-روسيا-مسدسا-وتضعه-في-رأس-العدو-نائب-روسي-يعلق-على-تحالف-ماكرون--1086849412.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار تركيا اليوم