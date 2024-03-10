https://sputnikarabic.ae/20240310/الرئاسة-التركية-توضح-لـسبوتنيك-المعلومات-حول-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا---1086853005.html
الرئاسة التركية توضح لـ"سبوتنيك" المعلومات حول المفاوضات بشأن أوكرانيا
الرئاسة التركية توضح لـ"سبوتنيك" المعلومات حول المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح ممثل عن مكتب الرئيس التركي، لوكالة "سبوتنيك"، أن "إدارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليس لديها معلومات حول المفاوضات بشأن أوكرانيا، في 25 مارس (آذار... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T15:10+0000
2024-03-10T15:10+0000
2024-03-10T15:10+0000
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وأضاف ممثل مكتب الرئيس التركي لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا مثل هذه المعلومات. لقد تم الإعلان مرارا وتكرارا عن الاستعداد لإجراء مفاوضات السلام في تركيا على المستوى الرسمي، ولكن ليس لدينا ما نضيفه إلى هذا".وفي فبراير/ شباط الماضي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المفاوضات مع أوكرانيا، في عام 2022، كانت على وشك الانتهاء، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، أسقط الجانب الأوكراني جميع الاتفاقيات، ثم أصدر زيلينسكي مرسومًا بحظر المفاوضات مع روسيا، وأصدر مرسوما بهذا الأمر.إعلام أمريكي: على زيلينسكي "تخفيف حدة" مرسومه الذي يحظر المفاوضات مع روسياومن ناحية أخرى، لم ترفض روسيا أبدًا التفاوض، وقد صرح الرئيس بوتين بذلك، وفي مقابلة مع الصحفي بافلو زاروبين، قال بوتين أيضًا أنه لا يعرف ما إذا كان الغرب يريد تسوية سلمية للنزاع الأوكراني، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن موسكو مستعدة للحوار.
https://sputnikarabic.ae/20240310/ستخرج-روسيا-مسدسا-وتضعه-في-رأس-العدو-نائب-روسي-يعلق-على-تحالف-ماكرون--1086849412.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
الرئاسة التركية توضح لـ"سبوتنيك" المعلومات حول المفاوضات بشأن أوكرانيا
صرح ممثل عن مكتب الرئيس التركي، لوكالة "سبوتنيك"، أن "إدارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليس لديها معلومات حول المفاوضات بشأن أوكرانيا، في 25 مارس (آذار الجاري) في تركيا، كما ورد سابقًا على شبكات التواصل الاجتماعي".
وأضاف ممثل مكتب الرئيس التركي لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا مثل هذه المعلومات. لقد تم الإعلان مرارا وتكرارا عن الاستعداد لإجراء مفاوضات السلام في تركيا على المستوى الرسمي، ولكن ليس لدينا ما نضيفه إلى هذا".
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم 28 فبراير/ شباط الماضي، أن "تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات الروسية الأوكرانية، مرة أخرى في إسطنبول".
وقال أردوغان في رسالة عبر تقنية الفيديو للمشاركين في قمة جنوب شرق أوروبا - أوكرانيا في ألبانيا: "أنا برأيي أنه يجب إعطاء الدبلوماسية والحوار فرصة لضمان انتهاء الحرب بسلام عادل ومستدام، ولتحقيق هذا الهدف، من المهم للغاية استخدام جميع أنواع القنوات الدبلوماسية على أعلى مستوى".
وفي فبراير/ شباط الماضي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المفاوضات مع أوكرانيا، في عام 2022، كانت على وشك الانتهاء، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، أسقط الجانب الأوكراني جميع الاتفاقيات، ثم أصدر زيلينسكي مرسومًا بحظر المفاوضات مع روسيا، وأصدر مرسوما بهذا الأمر.
ومن ناحية أخرى، لم ترفض روسيا أبدًا التفاوض، وقد صرح الرئيس بوتين بذلك، وفي مقابلة مع الصحفي بافلو زاروبين، قال بوتين أيضًا أنه لا يعرف ما إذا كان الغرب يريد تسوية سلمية للنزاع الأوكراني، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن موسكو مستعدة للحوار.