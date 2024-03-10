https://sputnikarabic.ae/20240310/ولا-فلسا-واحدا-رئيس-الوزراء-المجري-ترامب-وعد-بعدم-تمويل-كييف-إذا-فاز-في-الانتخابات--1086857348.html

رئيس الوزراء المجري: ترامب وعد بعدم تمويل كييف إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

رئيس الوزراء المجري: ترامب وعد بعدم تمويل كييف إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعد بأنه لن يقدم أموالا لأوكرانيا إذا أصبح رئيسا مرة أخرى، وأكد أوربان أنه من... 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T20:48+0000

2024-03-10T20:48+0000

2024-03-10T21:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف أوربان في مقابلة مع قناة"إم 1" التلفزيونية ، أنه "من الواضح أن أوكرانيا نفسها لا تقف على قدميها إذا لم يقدم الأمريكيون الأسلحة والمال، وتبعهم الأوروبيون، وإذا لم يقدم الأمريكيون المال، فلن يفعل الأوروبيون ذلك".وأشار أوربان إلى أن "ترامب ليس الرئيس الآن، لكن حزبه يتدخل عندما يريد الديمقراطيون إرسال الأموال إلى الحرب، قال ترامب إنه إذا عاد، فلن يفعل ذلك، ولا فلسًا واحدًا، و وشدد على أن هذه الحرب ستنتهي".وقال أوربان في "المنتدى الدبلوماسي" في أنطاليا: "أود أن أوضح موقف بودابست بشأن الحرب (في أوكرانيا)، ونظرا لعدم وجود ممثلين عن الاتحاد الأوروبي هنا (في المنتدى الدبلوماسي)، أود أن أقول إن هناك سيناريوهين، (الأول) عندما يكون الوقت في مصلحة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، فالصراع يستمر".وقالت صحيفة مجرية: "شدد رئيس الوزراء، كما كان من قبل، على ضرورة التغيير في بروكسل... وأن الحرب لا تنتهي، وأوروبا تتحمل عبئا ثقيلا بشكل متزايد، لأن الدعم المالي لأوكرانيا في أمريكا يتضاءل بسبب الخلافات حول الانتخابات الرئاسية".

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