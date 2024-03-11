https://sputnikarabic.ae/20240311/أوربان-يتعين-على-الدول-الأوروبية-تطوير-جيوشها-الأمريكيون-لن-يدفعوا-فواتير-أمننا-بدلا-منا-1086859055.html
أوربان: يتعين على الدول الأوروبية تطوير جيوشها الأمريكيون لن يدفعوا فواتير أمننا بدلا منا
أوربان: يتعين على الدول الأوروبية تطوير جيوشها الأمريكيون لن يدفعوا فواتير أمننا بدلا منا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بأنه يتعين على الدول الأوروبية تخصيص أموال لتطوير الجيش والأسلحة، لأن الولايات المتحدة لن تدفع فواتير الأوروبيين... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T03:16+0000
2024-03-11T03:16+0000
2024-03-11T03:16+0000
فيكتور أوربان
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بودابست - سبوتنيك. وقال أوربان في مقابلة مع قناة "إم 1" التلفزيونية"، "يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن وقتا جديدا قد حان للتسلح في أوروبا.. الأمريكيون لن يدفعوا فواتير أمننا بدلا منا.. ويتعين على جميع الدول الأوروبية أن تساهم في ذلك ماليا".وأشار إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال في عام 2016 إنه "لا يريد تمويل أمن أوروبا بدلا من الأوروبيين"، وعليهم إما تمويل الجيش بأنفسهم وشراء المعدات، أو دفع "ثمن الأمن للأمريكيين".وشدد على أن "هذا عبء كبير" وهنغاريا نفسها تواجه صعوبة في إيجاد المال لتحديث الجيش، ولكن مع بداية النزاع في أوكرانيا أصبح من الواضح أن الوقت الذي يمكن فيه تخصيص مبالغ صغيرة من الميزانية للدفاع قد فات.واستضاف ترامب أوربان في منزله في مارالاغو مساء الجمعة الماضية، واستمرت المفاوضات نحو ساعة تلتها وجبة عشاء وحفل موسيقي.
https://sputnikarabic.ae/20240310/ولا-فلسا-واحدا-رئيس-الوزراء-المجري-ترامب-وعد-بعدم-تمويل-كييف-إذا-فاز-في-الانتخابات--1086857348.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيكتور أوربان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, هنغاريا
فيكتور أوربان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, هنغاريا
أوربان: يتعين على الدول الأوروبية تطوير جيوشها الأمريكيون لن يدفعوا فواتير أمننا بدلا منا
صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بأنه يتعين على الدول الأوروبية تخصيص أموال لتطوير الجيش والأسلحة، لأن الولايات المتحدة لن تدفع فواتير الأوروبيين الأمنية .
بودابست - سبوتنيك. وقال أوربان في مقابلة مع قناة "إم 1" التلفزيونية"، "يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن وقتا جديدا قد حان للتسلح في أوروبا.. الأمريكيون لن يدفعوا فواتير أمننا بدلا منا.. ويتعين على جميع الدول الأوروبية أن تساهم في ذلك ماليا
".
وأضاف أوربان: "يجب أن يكون لدى جميع الدول الأوروبية جيوشها ومعداتها الخاصة، ويجب أن نكون قادرين على الدفاع عن بلادنا أو المساهمة في القدرات العسكرية الشاملة للحلف".
وأشار إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال في عام 2016 إنه "لا يريد تمويل أمن أوروبا بدلا من الأوروبيين"، وعليهم إما تمويل الجيش بأنفسهم وشراء المعدات، أو دفع "ثمن الأمن للأمريكيين".
وشدد على أن "هذا عبء كبير" وهنغاريا نفسها تواجه صعوبة في إيجاد المال لتحديث الجيش، ولكن مع بداية النزاع في أوكرانيا أصبح من الواضح أن الوقت الذي يمكن فيه تخصيص مبالغ صغيرة من الميزانية للدفاع قد فات.
واستضاف ترامب أوربان في منزله في مارالاغو مساء الجمعة الماضية، واستمرت المفاوضات نحو ساعة تلتها وجبة عشاء وحفل موسيقي.