https://sputnikarabic.ae/20240311/أوربان-يتعين-على-الدول-الأوروبية-تطوير-جيوشها-الأمريكيون-لن-يدفعوا-فواتير-أمننا-بدلا-منا-1086859055.html

أوربان: يتعين على الدول الأوروبية تطوير جيوشها الأمريكيون لن يدفعوا فواتير أمننا بدلا منا

أوربان: يتعين على الدول الأوروبية تطوير جيوشها الأمريكيون لن يدفعوا فواتير أمننا بدلا منا

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بأنه يتعين على الدول الأوروبية تخصيص أموال لتطوير الجيش والأسلحة، لأن الولايات المتحدة لن تدفع فواتير الأوروبيين... 11.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-11T03:16+0000

2024-03-11T03:16+0000

2024-03-11T03:16+0000

فيكتور أوربان

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هنغاريا

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بودابست - سبوتنيك. وقال أوربان في مقابلة مع قناة "إم 1" التلفزيونية"، "يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن وقتا جديدا قد حان للتسلح في أوروبا.. الأمريكيون لن يدفعوا فواتير أمننا بدلا منا.. ويتعين على جميع الدول الأوروبية أن تساهم في ذلك ماليا".وأشار إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال في عام 2016 إنه "لا يريد تمويل أمن أوروبا بدلا من الأوروبيين"، وعليهم إما تمويل الجيش بأنفسهم وشراء المعدات، أو دفع "ثمن الأمن للأمريكيين".وشدد على أن "هذا عبء كبير" وهنغاريا نفسها تواجه صعوبة في إيجاد المال لتحديث الجيش، ولكن مع بداية النزاع في أوكرانيا أصبح من الواضح أن الوقت الذي يمكن فيه تخصيص مبالغ صغيرة من الميزانية للدفاع قد فات.واستضاف ترامب أوربان في منزله في مارالاغو مساء الجمعة الماضية، واستمرت المفاوضات نحو ساعة تلتها وجبة عشاء وحفل موسيقي.

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فيكتور أوربان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, هنغاريا