https://sputnikarabic.ae/20240311/الخارجية-المصرية-تنفي-تعرض-سفارة-بلادها-في-السودان-للتخريب-1086888555.html
الخارجية المصرية تنفي تعرض سفارة بلادها في السودان للتخريب
الخارجية المصرية تنفي تعرض سفارة بلادها في السودان للتخريب
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الخارجية المصرية، أمس الاثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تقارير تشير إلى إحراق سفارة القاهرة في الخرطوم. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T23:19+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، مساء أمس الإثنين، في بيان نشره على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنه "من المؤسف تداول بعض وسائل الإعلام لصور قديمة لإتلافات تعرضت لها سفارة مصر فى الخرطوم إبان المواجهات المسلحة المستعرة في العاصمة السودانية".وأكد أبو زيد أن تلك الصور قديمة وتعود لشهور مضت، موضحا أن "الحدث يعود لشهور مضت، وأوفدت مصر آنذاك، بالتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، لجنة لجرد الائتلافات بالمقر غير المأهول والخالي من أي مستندات مهمة".وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق، رفضه وقف الأعمال القتالية ضد قوات الدعم السريع، داعيا إلى تكوين حكومة طوارئ لدعم المجهود الحربي وإعادة الأعمار في المواقع التي تضررت بفعل الحرب.وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قرارا، الجمعة الماضية، يدعو طرفي القتال في السودان، لوقف فوري للأعمال العدائية، قبل حلول شهر رمضان.كما دعا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال المستمر على مدى 11 شهرا في الخرطوم وولايات دارفور وكردفان والجزيرة، مخلفا أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد.وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20240309/الخارجية-السودانية-لدينا-4-شروط-لوقف-القتال-في-رمضان-مع-الدعم-السريع-1086819033.html
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أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
الخارجية المصرية تنفي تعرض سفارة بلادها في السودان للتخريب
نفت وزارة الخارجية المصرية، أمس الاثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تقارير تشير إلى إحراق سفارة القاهرة في الخرطوم.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، مساء أمس الإثنين، في بيان نشره على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنه "من المؤسف تداول بعض وسائل الإعلام لصور قديمة لإتلافات تعرضت لها سفارة مصر فى الخرطوم إبان المواجهات المسلحة المستعرة في العاصمة السودانية".
وأكد أبو زيد
أن تلك الصور قديمة وتعود لشهور مضت، موضحا أن "الحدث يعود لشهور مضت، وأوفدت مصر آنذاك، بالتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، لجنة لجرد الائتلافات بالمقر غير المأهول والخالي من أي مستندات مهمة".
وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق، رفضه وقف الأعمال القتالية
ضد قوات الدعم السريع، داعيا إلى تكوين حكومة طوارئ لدعم المجهود الحربي وإعادة الأعمار في المواقع التي تضررت بفعل الحرب.
وكان مجلس الأمن الدولي
قد اعتمد قرارا، الجمعة الماضية، يدعو طرفي القتال في السودان، لوقف فوري للأعمال العدائية، قبل حلول شهر رمضان.
كما دعا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال المستمر على مدى 11 شهرا في الخرطوم وولايات دارفور وكردفان والجزيرة، مخلفا أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد.
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية
، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.