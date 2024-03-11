https://sputnikarabic.ae/20240311/سياسي-فرنسي-الغرب-لا-يجري-تحقيق-في-تفجير-خطوط-أنابيبالتيار-الشمالي-لأنه-هو-المسؤول-عن-ذلك-1086858717.html
سياسي فرنسي: الغرب لا يجري تحقيقا في تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي" لأنه المسؤول عن ذلك
سياسي فرنسي: الغرب لا يجري تحقيقا في تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي" لأنه المسؤول عن ذلك
سبوتنيك عربي
أكد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي والمرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، فلوريان فيليبو، أن الغرب لا يجري تحقيق في تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، لأن الولايات... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T02:41+0000
2024-03-11T02:41+0000
2024-03-11T02:41+0000
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باريس - سبوتنيك. وبحسب فيليبو، فإن التحقيق لا يجري لأن نتائجه "لا يلحق الضرر بروسيا".وقال السياسي الفرنسي في حديث لوكالة "ريا نوفوستي"، "لا يوجد تحقيق لأن المسؤول هو الناتو. كان الأمر واضحًا منذ البداية، الولايات المتحدة وعدد من الدول، مثل النرويج والمملكة المتحدة، هي المسؤولة. وهذا لا يتوافق مع الخطاب الصحيح".وأشار فيليبو إلى أنه حتى تلك الدول التي تأثرت مصالحها بشكل مباشر بهذا العمل التخريبي مثل فرنسا وألمانيا، لم تحتج رسميًا.واعتبر فيليبو، أن "هذا (العمل) في إطار القانون الدولي، يعد عملاً من أعمال الحرب. تخريب البنية التحتية للطاقة هو عمل من أعمال الحرب. لكنه جاء من "المعسكر الجيد"، لذا لا ينبغي للجمهور أن يعرف عنه.. ولهذا السبب لا يتحدثون عن ذلك".وتابع ، قائلا "هذه إشارة أخرى على فشل ديمقراطياتنا: إذا كان الموضوع محرجًا، فهو غير موجود".وذكّر فيليبو بسحب اعتماد صحفي فرنسي من المشاركة بالإحاطة الإسبوعية للحكومة الفرنسية، بدون توضح ، لطرحه أواخر فبراير/ شباط، سؤالا على المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، ريسكا ثيفنو، يتعلق بتفجير خطوط السبل الشمالي .يذكر أن خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تعرضت لتفجير في مياه بحر البلطيق في سبتمبر/ أيلول من عام 2022. وتجري سلطات السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات في الحادث، لكنها تتكتم على نتائجها.وطالبت روسيا أكثر من مرة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث بمشاركة خبراء روس، لكن الطلب الروسي قوبل في كل مرة بالرفض من هذه الدول.
https://sputnikarabic.ae/20240226/الكرملين-يعلق-على-قرار-الدنمارك-حول-التيار-الشمالي-ويترقب-قرارات-ألمانيا-1086420073.html
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التيار الشمالي, أخبار فرنسا , روسيا, الناتو
التيار الشمالي, أخبار فرنسا , روسيا, الناتو
سياسي فرنسي: الغرب لا يجري تحقيقا في تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي" لأنه المسؤول عن ذلك
أكد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي والمرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، فلوريان فيليبو، أن الغرب لا يجري تحقيق في تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، لأن الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى هي المسؤولة عن ذلك .
باريس - سبوتنيك. وبحسب فيليبو، فإن التحقيق لا يجري لأن نتائجه "لا يلحق الضرر بروسيا".
وقال السياسي الفرنسي في حديث لوكالة "ريا نوفوستي"، "لا يوجد تحقيق لأن المسؤول هو الناتو. كان الأمر واضحًا منذ البداية، الولايات المتحدة وعدد من الدول، مثل النرويج والمملكة المتحدة، هي المسؤولة. وهذا لا يتوافق مع الخطاب الصحيح".
وأضاف: "نظراً لخطورة القضية، نحن لا نتحدث عن ذلك إلا قليلاً في وسائل الإعلام، فضلا عن ذلك جميع القضاة على التوالي - في الدنمارك وفي السويد - أعلنوا أنها ليست من اختصاصهم".
وأشار فيليبو إلى أنه حتى تلك الدول التي تأثرت مصالحها بشكل مباشر بهذا العمل التخريبي مثل فرنسا وألمانيا، لم تحتج رسميًا.
واعتبر فيليبو، أن "هذا (العمل) في إطار القانون الدولي، يعد عملاً من أعمال الحرب. تخريب البنية التحتية للطاقة هو عمل من أعمال الحرب. لكنه جاء من "المعسكر الجيد"، لذا لا ينبغي للجمهور أن يعرف عنه
.. ولهذا السبب لا يتحدثون عن ذلك".
وتابع ، قائلا "هذه إشارة أخرى على فشل ديمقراطياتنا: إذا كان الموضوع محرجًا، فهو غير موجود".
وذكّر فيليبو بسحب اعتماد صحفي فرنسي من المشاركة بالإحاطة الإسبوعية للحكومة الفرنسية، بدون توضح ، لطرحه أواخر فبراير/ شباط، سؤالا على المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، ريسكا ثيفنو، يتعلق بتفجير خطوط السبل الشمالي .
يذكر أن خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تعرضت لتفجير في مياه بحر البلطيق في سبتمبر/ أيلول من عام 2022. وتجري سلطات السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات في الحادث، لكنها تتكتم على نتائجها.
وطالبت روسيا أكثر من مرة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث بمشاركة خبراء روس، لكن الطلب الروسي قوبل في كل مرة بالرفض من هذه الدول.