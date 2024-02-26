https://sputnikarabic.ae/20240226/الكرملين-يعلق-على-قرار-الدنمارك-حول-التيار-الشمالي-ويترقب-قرارات-ألمانيا-1086420073.html

الكرملين يعلق على قرار الدنمارك حول "التيار الشمالي" ويترقب قرارات ألمانيا

الكرملين يعلق على قرار الدنمارك حول "التيار الشمالي" ويترقب قرارات ألمانيا

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، معلقا على إنهاء التحقيق الذي أجرته الدنمارك حول تفجيرات خط "التيار الشمالي"، إنه "من... 26.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-26T13:43+0000

2024-02-26T13:43+0000

2024-02-26T13:43+0000

التيار الشمالي

روسيا

الدانمارك

العالم

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وأوضح بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، الوضع يشبه اللعب، من ناحية هناك اعتراف بوجود تخريب متعمد، ومن ناحية أخرى، لا يوجد مزيد من التقدم، لكن الوضع في هذه الحالة واضح لدرجة أنه لا يمكن للمرء إلا أن يعبر عن الدهشة المطلقة فقط ولا شيء آخر".وأشار بيسكوف إلى أنه "كما تعلمون في المراحل الأولى من هذا التحقيق، ناشدنا الدنماركيين مرارا، وطلبنا معلومات حول ما حدث، ولكن لم يتم تزويدنا بشيء، ولم نتمكن من المشاركة في مجريات التحقيق، ولا يمكننا تلقي أي معلومات الآن".وقال بيسكوف: "مع الأخذ في الاعتبار جميع تسريبات المعلومات المختلفة، ومجموعة كاملة من الحقائق التي أصبحت معروفة من خلال هذا التحقيق، فكل شيء أصبح واضحا تماما، ومن الواضح أنه خلال هذا التحقيق فقط بدأوا، كما يقولون، في الوصول إلى أقرب حلفائهم".وأعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الاثنين، إنهاء التحقيق في حالة الطوارئ في "التيار الشمالي"، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لوكالات إنفاذ القانون في البلاد، إذ لم تجد الدنمارك أسبابا كافية لرفع دعوى جنائية فيما يتعلق بحالة الطوارئ في التيار الشمالي، لكن التحقيق دفع السلطات إلى استنتاج أن "التخريب المتعمد حدث".ووقعت انفجارات على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغل "نورد ستريم"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز لم يسبق له مثيل وأنه من المستحيل تقدير وقت الإصلاح. بدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية بشأن عمل إرهابي دولي.بوتين خلال قمة العشرين: تفجير "التيار الشمالي" إرهاب دولةفي وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، في فبراير/ شباط الماضي، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.الكرملين: روسيا تتابع مجريات التحقيقات في تفجيرات "التيار الشمالي"السويد تعمل على إعلان انتهاء التحقيق حول قضية تفجير "التيار الشمالي"

https://sputnikarabic.ae/20240226/الكرملين-يتحدث-عن-عمل-الاستخبارات-الأمريكية-في-أوكرانيا-1086419917.html

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التيار الشمالي, روسيا, الدانمارك, العالم