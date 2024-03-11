https://sputnikarabic.ae/20240311/كيف-بددت-روسيا-30-عاما-من-الدعاية-الأمريكية-بـضربة-واحدة؟-1086860990.html

كيف بددت روسيا 30 عاما من الدعاية الأمريكية بـ"ضربة واحدة"؟

كيف بددت روسيا 30 عاما من الدعاية الأمريكية بـ"ضربة واحدة"؟

سبوتنيك عربي

قال بريان بيرليتيك، مؤلف قناة "الأطلس الجديد" على موقع يوتيوب، إن تدمير دبابة "أبرامز" بواسطة دبابة روسية من طراز "تي-72بي3"، بطلقة واحدة في أوكرانيا قوّض سمعة... 11.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-11T07:59+0000

2024-03-11T07:59+0000

2024-03-11T07:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال الخبير: "هذا الحادث يبدد أكثر من 30 عامًا من الدعاية الأمريكية حول تفوق أنظمة الأسلحة الأمريكية وحول أن جودة هذه الأسلحة أعلى من نظيراتها السوفيتية، والآن الروسية والصينية".وأشار العسكري أيضًا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على استخدام "أبرامز" بشكل فعال في أوكرانيا، وأن الدبابة الأمريكية نفسها ليس لديها أي ميزة كبيرة على الدبابة الروسية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، عن تدمير دبابة "أبرامز" في اتجاه أفدييفكا، حيث تم تدمير دبابة أمريكية الصنع باستخدام دبابة روسية من طراز تي-72بي3 من الطلقة الأولى.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240311/مقاتلات-روسية-تضرب-موقعا-محصنا-للقوات-الأوكرانية-في-كراسنوغوروفكا-1086860702.html

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