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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240311/مرتزق-بريطاني-ينتحر-بسبب-إلهام-تراس-للقتال-في-أوكرانيا-1086860092.html
انتحار المرتزق البريطاني الذي ألهمته تراس للقتال في أوكرانيا بعد عودته إلى وطنه
انتحار المرتزق البريطاني الذي ألهمته تراس للقتال في أوكرانيا بعد عودته إلى وطنه
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بريطانية، بأنه تم العثورعلى المرتزق هاري غريغ، الذي قاتل في القوات المسلحة الأوكرانية ميتا. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T05:51+0000
2024-03-11T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشارت الصحيفة إلى أن غريغ لم يتلق أي تدريب عسكري، ووفقا لأقاربه، فقد ذهب إلى أوكرانيا بعد الاستماع إلى خطاب ألقته وزيرة الخارجية البريطانية آنذاك ليز تراس، التي قالت إن كل من ينضم إلى القوات المسلحة الأوكرانية سيشارك في "المعركة من أجل الديمقراطية".وفي ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن يحتفل البريطاني بعيد ميلاده مع الأصدقاء، لكنه لم يتواصل، وفي اليوم التالي تم العثور على جثة جريج في منزله.وفي ديسمبر 2023، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه منذ بداية العملية الخاصة، حيدت القوات المسلحة الروسية أكثر من 5.8 ألف مرتزق أجنبي، وتم القضاء على 103 من مجرمي الحرب على أراضي أوكرانيا. وكما ورد في وزارة الدفاع، وعلى خلفية فشل خطط التعبئة وإخفاء الخسائر الكبيرة، كثفت كييف تجنيد المرتزقة. ويتم تجنيدهم في الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك بمساعدة وكالة المخابرات المركزية، وكذلك في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20240307/المخابرات-الأوكرانية-تعترف-بوجود-مرتزقة-من-50-دولة-يقاتلون-في-صفوف-قواتها-1086748803.html
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روسيا, العالم, بريطانيا
روسيا, العالم, بريطانيا

انتحار المرتزق البريطاني الذي ألهمته تراس للقتال في أوكرانيا بعد عودته إلى وطنه

05:51 GMT 11.03.2024 (تم التحديث: 05:58 GMT 11.03.2024)
© AP Photo / Hanna Arhirovaالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
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أفادت صحيفة بريطانية، بأنه تم العثورعلى المرتزق هاري غريغ، الذي قاتل في القوات المسلحة الأوكرانية ميتا.
وأشارت الصحيفة إلى أن غريغ لم يتلق أي تدريب عسكري، ووفقا لأقاربه، فقد ذهب إلى أوكرانيا بعد الاستماع إلى خطاب ألقته وزيرة الخارجية البريطانية آنذاك ليز تراس، التي قالت إن كل من ينضم إلى القوات المسلحة الأوكرانية سيشارك في "المعركة من أجل الديمقراطية".

وكما قالت والدة غريغ، إنه عانى بعد عودته من اضطراب ما بعد الصدمة، ولم تتمكن الأسرة "من تقديم المساعدة اللازمة له".

وفي ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن يحتفل البريطاني بعيد ميلاده مع الأصدقاء، لكنه لم يتواصل، وفي اليوم التالي تم العثور على جثة جريج في منزله.

وبحسب صحيفة "التلغراف"، فإن تقرير الطبيب الشرعي يشير إلى أن المرتزق انتحر، فيما "بقيت نواياه غير معلنة".

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وفي ديسمبر 2023، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه منذ بداية العملية الخاصة، حيدت القوات المسلحة الروسية أكثر من 5.8 ألف مرتزق أجنبي، وتم القضاء على 103 من مجرمي الحرب على أراضي أوكرانيا.
وكما ورد في وزارة الدفاع، وعلى خلفية فشل خطط التعبئة وإخفاء الخسائر الكبيرة، كثفت كييف تجنيد المرتزقة. ويتم تجنيدهم في الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك بمساعدة وكالة المخابرات المركزية، وكذلك في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في سوريا.
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