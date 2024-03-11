https://sputnikarabic.ae/20240311/مرتزق-بريطاني-ينتحر-بسبب-إلهام-تراس-للقتال-في-أوكرانيا-1086860092.html

انتحار المرتزق البريطاني الذي ألهمته تراس للقتال في أوكرانيا بعد عودته إلى وطنه

انتحار المرتزق البريطاني الذي ألهمته تراس للقتال في أوكرانيا بعد عودته إلى وطنه

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة بريطانية، بأنه تم العثورعلى المرتزق هاري غريغ، الذي قاتل في القوات المسلحة الأوكرانية ميتا. 11.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-11T05:51+0000

2024-03-11T05:51+0000

2024-03-11T05:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

بريطانيا

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وأشارت الصحيفة إلى أن غريغ لم يتلق أي تدريب عسكري، ووفقا لأقاربه، فقد ذهب إلى أوكرانيا بعد الاستماع إلى خطاب ألقته وزيرة الخارجية البريطانية آنذاك ليز تراس، التي قالت إن كل من ينضم إلى القوات المسلحة الأوكرانية سيشارك في "المعركة من أجل الديمقراطية".وفي ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن يحتفل البريطاني بعيد ميلاده مع الأصدقاء، لكنه لم يتواصل، وفي اليوم التالي تم العثور على جثة جريج في منزله.وفي ديسمبر 2023، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه منذ بداية العملية الخاصة، حيدت القوات المسلحة الروسية أكثر من 5.8 ألف مرتزق أجنبي، وتم القضاء على 103 من مجرمي الحرب على أراضي أوكرانيا. وكما ورد في وزارة الدفاع، وعلى خلفية فشل خطط التعبئة وإخفاء الخسائر الكبيرة، كثفت كييف تجنيد المرتزقة. ويتم تجنيدهم في الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك بمساعدة وكالة المخابرات المركزية، وكذلك في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في سوريا.

https://sputnikarabic.ae/20240307/المخابرات-الأوكرانية-تعترف-بوجود-مرتزقة-من-50-دولة-يقاتلون-في-صفوف-قواتها-1086748803.html

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