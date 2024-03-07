https://sputnikarabic.ae/20240307/المخابرات-الأوكرانية-تعترف-بوجود-مرتزقة-من-50-دولة-يقاتلون-في-صفوف-قواتها-1086748803.html
المخابرات الأوكرانية تعترف بوجود مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف قواتها
المخابرات الأوكرانية تعترف بوجود مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف قواتها
سبوتنيك عربي
اعترفت مديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية بأن مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T09:16+0000
2024-03-07T09:16+0000
2024-03-07T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg
وقالت المديرية على "تلغرام": "اليوم هي الذكرى السنوية لإنشاء الفيلق الدولي التابع لمديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية. لقد وحّد الفيلق متطوعين من أكثر من 50 دولة حول العالم".وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لمواقع بالقرب من محطة السكك الحديدية في أفدييفكا، التي فر منها مقاتلو اللواء الهجومي الثالث الأوكراني التابع لكتيبة "آزوف" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، حيث تبين وجود مرتزقة كنديين وجورجيين يقاتلون إلى جانبهم.وفي وقت سابق، أكد رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، العقيد سيرغي رودسكي، اليوم الاثنين، أن أفرادا عسكريين من دول الناتو(حلف شمال الأطلسي)، تحت ستار المرتزقة، يشاركون في الأعمال القتالية في أوكرانيا.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن العديد من المرتزقة الأجانب يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.أشار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أنه منذ بداية العملية الخاصة، قُتل أكثر من 5.8 ألف مقاتل أجنبي، بما في ذلك من دول "الناتو": 1427 من بولندا، 466 من الولايات المتحدة و344 من بريطانيا.لافروف: يوجد ضباط غربيون في أوكرانيا بينهم بريطانيون وفرنسيونوقال الضابط في الجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم رصد عناصر وقوات خاصة تابعة لدول الناتو منذ فترة طويلة على محور أرتيموف وهذا ليس سرا وغالبًا يتم استخدامهم في المواقع الدفاعية التي تم بناؤها لمنع الأوكرانيين بالتراجع".القوات المسلحة الأوكرانية تترك معدات عسكرية خلال هربها من مدينة أفدييفكا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240303/خبير-عسكري-الجيش-الروسي-فضح-أساطير-تفوق-أسلحة-الناتو-1086612198.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdf34b8024ddd8dd1fe35462ed3d2f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
المخابرات الأوكرانية تعترف بوجود مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف قواتها
اعترفت مديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية بأن مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت المديرية على "تلغرام": "اليوم هي الذكرى السنوية لإنشاء الفيلق الدولي التابع لمديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية. لقد وحّد الفيلق متطوعين من أكثر من 50 دولة حول العالم".
وأشارت إلى أن من بين المرتزقة "مقاتلون وقدامى المحاربين في قوات العمليات الخاصة ووحدات عسكرية أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وأستراليا والدنمارك ودول أخرى في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية".
وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لمواقع بالقرب من محطة السكك الحديدية في أفدييفكا، التي فر منها مقاتلو اللواء الهجومي الثالث الأوكراني التابع لكتيبة "آزوف" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، حيث تبين وجود مرتزقة كنديين وجورجيين يقاتلون إلى جانبهم.
وفي وقت سابق، أكد رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، العقيد سيرغي رودسكي، اليوم الاثنين، أن أفرادا عسكريين من دول الناتو(حلف شمال الأطلسي)، تحت ستار المرتزقة، يشاركون في الأعمال القتالية في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن العديد من المرتزقة الأجانب
يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.
أشار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أنه منذ بداية العملية الخاصة، قُتل أكثر من 5.8 ألف مقاتل أجنبي، بما في ذلك من دول "الناتو": 1427 من بولندا، 466 من الولايات المتحدة و344 من بريطانيا.
وفي وقت سابق، أقرّ أحد الضباط العسكريين الروس في مناطق عمليات القتال في أوكرانيا بوجود عناصر وقوات خاصة من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال الضابط في الجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم رصد عناصر وقوات خاصة تابعة لدول الناتو منذ فترة طويلة على محور أرتيموف وهذا ليس سرا وغالبًا يتم استخدامهم في المواقع الدفاعية التي تم بناؤها لمنع الأوكرانيين بالتراجع".