https://sputnikarabic.ae/20240311/هل-سيكون-اللقاء-الثلاثي-بالقاهرة-هو-الحل-في-تشكيل-حكومة-واحدة-في-ليبيا؟-1086860375.html

هل سيكون اللقاء الثلاثي بالقاهرة هو الحل في تشكيل حكومة واحدة في ليبيا؟

هل سيكون اللقاء الثلاثي بالقاهرة هو الحل في تشكيل حكومة واحدة في ليبيا؟

سبوتنيك عربي

ردود كثيرة خرجت بعد اللقاء الثلاثي الذي جمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد... 11.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-11T07:20+0000

2024-03-11T07:20+0000

2024-03-11T07:20+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg

وقد تم الاتفاق من خلال هذا الاتفاق على ضرورة التأكيد على سير العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة في البلاد هدفها الإشراف على العملية الانتخابية والوصول بليبيا إلى بر الأمان بعد الخلافات السياسية التي عانت منها البلاد طيلة سنوات سابقة.الأمر لم يحظى بترحيب كبير من بعض الأطراف، حيث اعتبره بعض المحللون بأنه ناقص بسبب غياب أطراف رئيسية مؤثرة جدا في الأزمة الليبية، خاصة وأن غياب هذه الأطراف يحول دون الوصول لأي اتفاق حقيقي يخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي التي تشهدها والوصول إلى الانتخابات المنتظرة.المصالح المشتركةوفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي حسام الدين العبدلي في تصريحه لسبوتنيك إن:وأعتبر العبدلي أن هذا الاتفاق الثلاثي ينقصه طرفين رئيسيين وهما القيادة العامة للجيش الليبي، وحكومة الدبيبة، مع العلم بان القيادة العامة للجيش هي طرف رئيسي لنجاح أي حوار أو تعديل أو اتفاق قادم، أما بالنسبة لحكومة الدبيبة وصفها العبدلي بأنها حكومة معرقلة للانتخابات أو بمعنى أنها تمتلك السلطة في العاصمة الليبية طرابلس وبالتالي لا تسمح بإجراء الانتخابات كما أنها تملك المال وعدة أدوات أخرى قد تسبب عرقلة أي اتفاق قادم وغياب هذه الأطراف يسبب فشل أو عدم التفاؤل بأي نجاح لهذا الاتفاق.وتابع:وقال ليس هناك أي ضمانات لسير هذه المباحثات لأن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب سوف يذهب بهذه المخرجات التي تليت في هذا اللقاء لمجلس النواب وطرحها على الأعضاء، وكذلك الحال مع محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضاءه، كما أنهم لا يملكون السلطة على القوات العسكرية على الأرض، أن هناك أطراف غائبة عن هذا اللقاء وكان حضورها هام جدا.وأوضح بأن النقطة الأخيرة في البيان تقول بكل صراحة بأنهم يريدون موافقة المجتمع الدولي والبعثة ألأممية على هذا اللقاء والاتفاق، وهنا الكرة في ملعب البعثة الأممية، أن المشكلة والتخوف من رفض البعثة لهذا اللقاء كما رفضت البعثة لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في تونس، حيث أن البعثة أكدت بأن هذا الإجراء إجراء أحادي وبالتالي هذه الاتفاقات قد لا تنال رضا بعض الدول المتداخلة داخل ليبيا، وهي لها نفوذ على أي اتفاق قادم.وقال العبدلي:وأكد بأن الجميع شاهدوا دعوة الجامعة العربية لهذه الأطراف بهذه السرعة لينتج عنها اتفاق ثلاثي في هذا الوقت تحديدا، قد يكون السبب هو تعيين نائب للمبعوث ألأممي، وهو خوف بأن يكون هناك تدخل أمريكي قوي في الفترة القادمة ينتج عنه لجنة تشبه لجنة الـ75 قد تسميها البعثة بأي أسم وهذا التوجه المدعوم أمريكيا قد لا ينال أعجاب الأطراف الإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي، وربما هذا هو سبب اجتماع اللقاء الثلاثي في القاهرة.لقاءات تشاوريهومن ناحيته أعتبر المحلل السياسي عصام الزبير في تصريحاته لسبوتنيك أن:ويعتقد بأن الدفع من الجامعة العربية في هذا الاتجاه سيكون بعيد عن سياسة الدولة المصرية، لذلك يحاول البعض أخذ خط الجامعة العربية، وهذا ما تم انتظاره وطال كثيرا موقف الجامعة العربية، وكانت التدخلات تأتي من دول بعينها هي التي تعمل على الملف الليبي.وأعتبر أن التدخل هو محاولة أخيرة من الجامعة العربية التي جاءت متأخرة ولم تعمل على حل الأزمة الليبية بل كانت مبتعدة عنها، وكانت تعتمد على أشياء غير شرعية كانت ستساهم في أزمة الموقف أكثر من حله، أما توجهها الآن للحل أمر غريب وغير مألوف من الجامعة العربية.وقال قد يكون هذا الأمر بمثابة موقف أنقاض لمبادرة باتيلي للدفع بالأطراف إلى الجلوس نحو طاولة الحوار ومن ثم الضغط عليهم من المجتمع الدولي في الجلوس في الطاولة الخماسية.وأوضح أن:وأكد الزبير بأن للجامعة العربية لا تملك القوة في كل القضايا العربية، شاهد العالم مشهد غزة والقضية الفلسطينية، والمشهد في السودان بالإضافة إلى المشهد الليبي، لا وجود وتأثر للجامعة العربية وإنما مجرد فقاعة إعلامية لن تنتج عنها أي مخرجات.وقال:

https://sputnikarabic.ae/20240310/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يجدد-التأكيد-على-ضرورة-التوصل-إلى-اتفاق-أوسع-لتشكيل-حكومة-موحدة-1086857651.html

https://sputnikarabic.ae/20240226/ليبيا-طرح-مشروع-المسودة-النهائية-للمصالحة-الوطنية-في-العاصمة-طرابلس-1086418813.html

https://sputnikarabic.ae/20240308/هل-تعمدت-واشنطن-إدارة-الأزمة-في-ليبيا-وما-جدوى-طرح-مبادرة-الطاولة-الخماسية--1086803375.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي