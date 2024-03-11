https://sputnikarabic.ae/20240311/وكالات-تحذف-صورة-نشرها-قصر-كنسينغتون-وأميرة-ويلز-تعتذر-بعد-كشف-الحقيقة-1086875400.html
وكالات تحذف صورة نشرها قصر كنسينغتون... وأميرة ويلز تعتذر بعد كشف الحقيقة
وكالات تحذف صورة نشرها قصر كنسينغتون... وأميرة ويلز تعتذر بعد كشف الحقيقة
سبوتنيك عربي
حذفت وسائل الإعلام الرائدة في العالم، صورة سبق أن نشرها قصر كنسينغتون في لندن لكيت ميدلتون، أميرة ويلز، محاطة بأطفالها الثلاثة، بسبب مخاوف من أنه تم تحريرها. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T12:35+0000
2024-03-11T12:35+0000
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وكتبت صحيفة "ديلي ميل": "حذفت وسائل الإعلام، بما في ذلك "رويترز" و"أسوشيتد برس" و"فرانس برس"، الصورة، قائلةً إنه ربما تم التلاعب بها رقميًا".ويشار إلى أن مستخدمي الإنترنت لاحظوا أنه في الصورة، يبدو أن معصم الأميرة شارلوت وأكمام سترتها قد تمت معالجتهما باستخدام محرر رقمي. كما انزعج البعض أيضًا من الكعب غير الطبيعي لأحد أحذية شارلوت. ولاحظ آخرون عدم وجود خاتم في يد ميدلتون اليسرى.وبحسب الصحيفة، فإن الأخطاء الواضحة في تحرير الصورة غذت نظريات المؤامرة حول المكان الحقيقي لأميرة ويلز. ورفض قصر كنسينغتون في لندن التعليق على الوضع فيما يتعلق بالصورة.واعتذرت كيت، أميرة ويلز، عن "الارتباك" الناجم عن قيامها بتعديل صورة عائلية نشرها قصر كنسينغتون، وأثارت جدلا في وسائل الإعلام.وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، قالت كيت: "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانا بإجراء تجارب على تعديل الصور".ونشر القصر، الأحد، أول صورة رسمية للأميرة كيت بعد شهرين على خضوعها لعملية جراحية في البطن.
https://sputnikarabic.ae/20230430/في-موقف-طريف-رضيع-يسرق-حقيبة-الأميرة-كيت-ميدلتون-فيديو-1076486074.html
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منوعات
وكالات تحذف صورة نشرها قصر كنسينغتون... وأميرة ويلز تعتذر بعد كشف الحقيقة
حذفت وسائل الإعلام الرائدة في العالم، صورة سبق أن نشرها قصر كنسينغتون في لندن لكيت ميدلتون، أميرة ويلز، محاطة بأطفالها الثلاثة، بسبب مخاوف من أنه تم تحريرها.
وكتبت صحيفة "ديلي ميل": "حذفت وسائل الإعلام، بما في ذلك "رويترز" و"أسوشيتد برس" و"فرانس برس"، الصورة، قائلةً إنه ربما تم التلاعب بها رقميًا".
ويشار إلى أن مستخدمي الإنترنت لاحظوا أنه في الصورة، يبدو أن معصم الأميرة شارلوت وأكمام سترتها قد تمت معالجتهما باستخدام محرر رقمي. كما انزعج البعض أيضًا من الكعب غير الطبيعي لأحد أحذية شارلوت. ولاحظ آخرون عدم وجود خاتم في يد ميدلتون اليسرى.
وبحسب الصحيفة، فإن الأخطاء الواضحة في تحرير الصورة غذت نظريات المؤامرة حول المكان الحقيقي لأميرة ويلز. ورفض قصر كنسينغتون في لندن التعليق على الوضع فيما يتعلق بالصورة.
واعتذرت كيت، أميرة ويلز، عن "الارتباك" الناجم عن قيامها بتعديل صورة عائلية نشرها قصر كنسينغتون، وأثارت جدلا في وسائل الإعلام.
وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، قالت كيت: "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانا بإجراء تجارب على تعديل الصور".
ونشر القصر، الأحد، أول صورة رسمية للأميرة كيت بعد شهرين على خضوعها لعملية جراحية في البطن.