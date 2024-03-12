الأسماك تبقى في روسيا
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في السادس من مارس/ آذار الجاري، اتخذ مجلس الدوما الروسي قرارا بحظر الصيد البريطاني في منطقة بحر بارنتس الروسية.
وكان الاتحاد السوفييتي السابق قد أبرم مع المملكة المتحدة اتفاقية لصيد الأسماك في مايو/ أيار عام 1956. وبموجب هذه الاتفاقية كان مسموحا للمملكة المتحدة البريطانية الصيد في منطقة بحر بارنتس الروسية. ومع ذلك، فإن قرار المملكة المتحدة بإلغاء وضع الدولة الأكثر رعاية في التجارة الثنائية مع روسيا في عام 2022، دفع روسيا الاتحادية إلى التخلي عن هذه الاتفاقية.
وتعليقًا على إلغاء الاتفاقية، قال ليونيد هولود، الحائز على دكتوراه في الاقتصاد والنائب السابق لرئيس لجنة الدولة لمصايد الأسماك في روسيا، لـ"سبوتنيك":
إن "العديد من الأشخاص العاملين في صناعة صيد الأسماك في بحر بارنتس، فضلا عن العاملين في التجهيز والتوزيع، كانوا معرضين لخطر فقدان وظائفهم هناك".