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https://sputnikarabic.ae/20240312/الأسماك-ستبقى-في-روسيا-1086898383.html
الأسماك تبقى في روسيا
الأسماك تبقى في روسيا
سبوتنيك عربي
الأسماك ستبقى في روسيا
2024-03-12T10:25+0000
2024-03-12T10:25+0000
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وكان الاتحاد السوفييتي السابق قد أبرم مع المملكة المتحدة اتفاقية لصيد الأسماك في مايو/ أيار عام 1956. وبموجب هذه الاتفاقية كان مسموحا للمملكة المتحدة البريطانية الصيد في منطقة بحر بارنتس الروسية. ومع ذلك، فإن قرار المملكة المتحدة بإلغاء وضع الدولة الأكثر رعاية في التجارة الثنائية مع روسيا في عام 2022، دفع روسيا الاتحادية إلى التخلي عن هذه الاتفاقية.وتعليقًا على إلغاء الاتفاقية، قال ليونيد هولود، الحائز على دكتوراه في الاقتصاد والنائب السابق لرئيس لجنة الدولة لمصايد الأسماك في روسيا، لـ"سبوتنيك":اقرأ أيضا - روسيا تمنع البحارة البريطانيين من الصيد في المنطقة الروسية من بحر بارنتسوقد يعجبك - قاذفة "بي-52" تتدرب على قصف القواعد الرئيسية للقوات البحرية الروسية
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الأسماك ستبقى في روسيا
الأسماك ستبقى في روسيا

الأسماك تبقى في روسيا

10:25 GMT 12.03.2024
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في السادس من مارس/ آذار الجاري، اتخذ مجلس الدوما الروسي قرارا بحظر الصيد البريطاني في منطقة بحر بارنتس الروسية.
وكان الاتحاد السوفييتي السابق قد أبرم مع المملكة المتحدة اتفاقية لصيد الأسماك في مايو/ أيار عام 1956. وبموجب هذه الاتفاقية كان مسموحا للمملكة المتحدة البريطانية الصيد في منطقة بحر بارنتس الروسية. ومع ذلك، فإن قرار المملكة المتحدة بإلغاء وضع الدولة الأكثر رعاية في التجارة الثنائية مع روسيا في عام 2022، دفع روسيا الاتحادية إلى التخلي عن هذه الاتفاقية.
وتعليقًا على إلغاء الاتفاقية، قال ليونيد هولود، الحائز على دكتوراه في الاقتصاد والنائب السابق لرئيس لجنة الدولة لمصايد الأسماك في روسيا، لـ"سبوتنيك":
إن "العديد من الأشخاص العاملين في صناعة صيد الأسماك في بحر بارنتس، فضلا عن العاملين في التجهيز والتوزيع، كانوا معرضين لخطر فقدان وظائفهم هناك".
اقرأ أيضا - روسيا تمنع البحارة البريطانيين من الصيد في المنطقة الروسية من بحر بارنتس
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