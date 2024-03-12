https://sputnikarabic.ae/20240312/الجيش-الألماني-لا-يوجد-لدينا-لواء-واحد-جاهز-لتنفيذ-المهام---1086898874.html
الجيش الألماني: لا يوجد لدينا لواء واحد جاهز لتنفيذ المهام
الجيش الألماني: لا يوجد لدينا لواء واحد جاهز لتنفيذ المهام
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الاتحاد العسكري الألماني أندريه فوستنر، بأن "تخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني لن يكون كافيًا، لأنه في الوقت الحالي، لا يوجد لواء واحد من... 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T10:32+0000
2024-03-12T10:32+0000
2024-03-12T10:32+0000
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وقال فوستنر، في مقابلة مع قناة "ARD" التلفزيونية: "لدينا مشاكل كبيرة في جميع أفرع القوات المسلحة، إذا قمنا بالتقييم من وجهة نظر المهام والوضع. لا يوجد لواء واحد من الجيش جاهز لتنفيذ المهام".وأضاف: "لذلك فإن عام 2024، هو عام رئيسي بالنسبة للبوندسفير وألمانيا وأوروبا فيما يتعلق بالسلام والحرية، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" نقلا عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن "هناك فجوة تتراوح بين 4.5 و6 مليار يورو في ميزانية القوات المسلحة للبلاد (القوات المسلحة الألمانية)".شولتس متهم بتقديم معلومات استخباراتية عن الوحدات البريطانية في أوكرانيافي يونيو/ حزيران 2022، أيد البوندستاغ والمجلس الاتحادي بأغلبية ساحقة لمبادرة المستشار الألماني أولاف شولتس، لإنشاء صندوق خاص للقوات المسلحة الألمانية بقيمة 100 مليار يورو، وبهذه الطريقة يمكن اعتبار القوات المسلحة الألمانية، وفقًا لشولتس، أكبر جيش نظامي في أوروبا بعد التحديث.
https://sputnikarabic.ae/20240213/برلماني-فرنسي-يطالب-بإنهاء-الاتحاد-الأوروبي-وحلف-الناتو-1086029093.html
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أخبار ألمانيا, العالم
الجيش الألماني: لا يوجد لدينا لواء واحد جاهز لتنفيذ المهام
أفاد رئيس الاتحاد العسكري الألماني أندريه فوستنر، بأن "تخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني لن يكون كافيًا، لأنه في الوقت الحالي، لا يوجد لواء واحد من القوات المسلحة الألمانية جاهز للقيام بالمهام".
وقال فوستنر، في مقابلة مع قناة "ARD" التلفزيونية: "لدينا مشاكل كبيرة في جميع أفرع القوات المسلحة، إذا قمنا بالتقييم من وجهة نظر المهام والوضع. لا يوجد لواء واحد من الجيش جاهز لتنفيذ المهام".
ووفقًا لتقييم فوستنر، فإن مبلغ 100 مليار يورو في الصندوق الخاص لا يكفي الجيش الألماني، ولهذا السبب يطالب رئيس الاتحاد بمزيد من الاستثمار الآن، واتفق مع تقييم المفوضة البرلمانية لشؤون الدفاع، إيفا هوغل، بأن الصندوق الخاص يحتاج إلى المضاعفة ثلاث مرات على الأقل.
وأضاف: "لذلك فإن عام 2024، هو عام رئيسي بالنسبة للبوندسفير وألمانيا وأوروبا فيما يتعلق بالسلام والحرية، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" نقلا عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن "هناك فجوة تتراوح بين 4.5 و6 مليار يورو في ميزانية القوات المسلحة للبلاد (القوات المسلحة الألمانية)".
في يونيو/ حزيران 2022، أيد البوندستاغ والمجلس الاتحادي بأغلبية ساحقة لمبادرة المستشار الألماني أولاف شولتس، لإنشاء صندوق خاص للقوات المسلحة الألمانية بقيمة 100 مليار يورو، وبهذه الطريقة يمكن اعتبار القوات المسلحة الألمانية، وفقًا لشولتس، أكبر جيش نظامي في أوروبا بعد التحديث.