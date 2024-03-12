https://sputnikarabic.ae/20240312/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لعقد-اجتماع-جديد-للفصائل-الفلسطينية--1086890942.html

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لعقد اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لعقد اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية على أراضيها لحل مسألة تشكيل حكومة وحدة... 12.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-12T05:25+0000

2024-03-12T05:25+0000

2024-03-12T05:26+0000

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وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن دائما على استعداد لاستقبالهم (الفصائل الفلسطينية)، عندما يعتبرون ذلك ممكنا لأنفسهم. ولكن، من حيث المبدأ، هناك رغبة".وجرت مشاورات لمدة يومين بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة في موسكو، في الفترة من 29 فبراير/ شباط الماضي إلى 1 مارس/ آذار الجاري. ونتيجة لذلك، اعتمد بيان مشترك.وبحسب قوله فإن "الفصائل الفلسطينية، في موسكو، اتفقت على مواصلة المفاوضات على أن يتم عقد لقاء جديد في المستقبل القريب. القضية الأساسية على جدول الأعمال هي آلية تشكيل الحكومة (وحدة وطنية) ومسؤوليتها".وجاء في بيان الفصائل الفلسطينية: "اتفقت الفصائل الفلسطينية على أن اجتماعاتها ستستمر في جولات حوارية قادمة، للوصول إلى وحدة وطنية شاملة، تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".وأشار البيان إلى أن "الفصائل أكدت على توافقها على المهمات الملحة أمام الشعب الفلسطيني ووحدة عملها من أجل تحقيقها، وفي مقدمتها التصدي للعدوان الإسرائيلي الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية، التي تشنها على الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بدعم ومساندة ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية".نتنياهو يدعي الحصول على دعم ضمني من بعض القادة العرب للمضي قدما ضد حماس

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