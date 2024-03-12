https://sputnikarabic.ae/20240312/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-234-مسلحا-أوكرانيا-خلال-محاولتهم-اختراق-الحدود-1086914371.html

الدفاع الروسية تعلن تحييد 234 مسلحا أوكرانيا خلال محاولتهم اختراق الحدود

الدفاع الروسية تعلن تحييد 234 مسلحا أوكرانيا خلال محاولتهم اختراق الحدود

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيدت نحو 234 مسلحا أوكرانيا أثناء محاولتهم اختراق حدود الدولة الروسية. 12.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-12T17:58+0000

2024-03-12T17:58+0000

2024-03-12T17:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1a/1086409082_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2b1e6f2cea3b3da6790134131fe566ed.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "فقد العدو 234 قتيلاً من المسلحين، و7 دبابات، و3 مركبات مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي" وناقلتي جند مدرعتين، ولم تحدث انتهاكات لحدود الدولة".وتابع البيان: "في حوالي الساعة 3 صباحا، بعد قصف مكثف لأهداف مدنية، حاولت التشكيلات الإرهابية الأوكرانية، بدعم من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة، غزو الأراضي الروسية في ثلاثة اتجاهات، من جانب منطقة أودنوروبوفكا في مقاطة خاركوف، وكذلك في مناطق نيهوتييفكا وسبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود".وأكد البيان أنه تم صد جميع هجمات التشكيلات الإرهابية الأوكرانية، وتم تحيد نحو 60 إرهابيا أوكرانيا وأربع شاحنات صغيرة بالقرب من قرية أودنوروبوفكا في مقاطعة خاركوفالقوات المسلحة الأوكرانية تفقد 6 دبابات أثناء محاولتها اختراق حدود روسيا الاتحادية.وأضاف البيان أنه تم تحيد نحو 45 مسلحا، ودبابتين، وناقلات جند مدرعة، من خلال الضربات الجوية للقوات الروسية ونيران المدفعية وطائرات "لانسيت" المسيرة على الأراضي الحدودية من أوكرانيا بالقرب من منطقة نيهوتييفكا في مقاطعة بيلغورود.وتابع البيان: "على الأراضي الحدودية من أوكرانيا في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود من خلال الإجراءات المختصة لوحدات حماية حدود الدولة، استهدفت الضربات الجوية التكتيكية نحو 100 مسلح، و5 دبابات، و3 مركبات قتال مشاة "برادلي".وأضاف البيان: "من الساعة 8.00 إلى الساعة 8.25 بتوقيت موسكو، تم صد 4 هجمات شنتها مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية التي حاولت اقتحام المنطقة الحدودية بالقرب من تيتكينو في مقاطعة كورسك".وأكد البيان أنه ونتيجة للإجراءات النشطة للوحدات التي تغطي حدود الدولة، قوات مجموعة "الغرب" ودائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم صد التشكيلات الإرهابية لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240312/القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-نيفيلسكوي-على-محور-دونيتسك--1086902495.html

https://sputnikarabic.ae/20240312/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-مخربين-أوكرانيين-اقتحام-الحدود-الروسية-من-3-محاور-1086897297.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا