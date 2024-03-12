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https://sputnikarabic.ae/20240312/الرئيس-الروماني-يعتزم-الترشح-لمنصب-الأمين-العام-لحلف-شمال-الأطلسي-1086911719.html
الرئيس الروماني يعتزم الترشح لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
الرئيس الروماني يعتزم الترشح لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، أنه قرر الترشح لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو). 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T15:56+0000
2024-03-12T15:56+0000
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وقال يوهانيس خلال مؤتمر صحفي: "لقد قررت المشاركة في المنافسة على منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي".وتابع: "لقد تقدمت بترشيحي نيابة عن رومانيا بمسؤولية كاملة، ويتم اتخاذ هذا القرار على أساس خبرتي المكتسبة خلال ولايتي كرئيس لرومانيا، والفهم العميق للمشاكل التي تواجه الناتو وأوروبا ومنطقتنا".وكان من المفترض أن يترك الأمين العام الحالي لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ منصبه في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ولكن في مارس/آذار من نفس العام، قرر قادة دول الحلف تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر/أيلول 2023، على خلفية الأزمة الأوكرانية.وفي يوليو/تموز، أعلن ستولتنبرغ أنه سيبقى في منصبه لمدة عام آخر، حتى 1 أكتوبر 2024.وفي وقت سابق، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا مقتنعة بأن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، سيكون أمينًا عامًا ممتازًا لحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20240312/السويد-تعارض-نشر-قواعد-لحلف-الناتو-في-البلاد-1086895752.html
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العالم, رومانيا, أخبار العالم الآن
العالم, رومانيا, أخبار العالم الآن

الرئيس الروماني يعتزم الترشح لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

15:56 GMT 12.03.2024
© NATOالناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© NATO
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أعلن الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، أنه قرر الترشح لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال يوهانيس خلال مؤتمر صحفي: "لقد قررت المشاركة في المنافسة على منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي".
وتابع: "لقد تقدمت بترشيحي نيابة عن رومانيا بمسؤولية كاملة، ويتم اتخاذ هذا القرار على أساس خبرتي المكتسبة خلال ولايتي كرئيس لرومانيا، والفهم العميق للمشاكل التي تواجه الناتو وأوروبا ومنطقتنا".
العلم السويدي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
السويد تعارض نشر قواعد لحلف الناتو في البلاد
09:06 GMT
وكان من المفترض أن يترك الأمين العام الحالي لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ منصبه في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ولكن في مارس/آذار من نفس العام، قرر قادة دول الحلف تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر/أيلول 2023، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وفي يوليو/تموز، أعلن ستولتنبرغ أنه سيبقى في منصبه لمدة عام آخر، حتى 1 أكتوبر 2024.
وفي وقت سابق، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا مقتنعة بأن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، سيكون أمينًا عامًا ممتازًا لحلف شمال الأطلسي.
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