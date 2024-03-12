https://sputnikarabic.ae/20240312/المريخ-يحدث-تأثيرا-غريبا-في-باطن-الأرض-مرة-كل-24-مليون-عام-1086907432.html

المريخ يحدث تأثيرا غريبا في باطن الأرض مرة كل 2.4 مليون عام

المريخ يحدث تأثيرا غريبا في باطن الأرض مرة كل 2.4 مليون عام

سبوتنيك عربي

كشف تحليل جديد للسجل الجيولوجي لأعماق البحار، بأن تفاعل الجاذبية بين كوكب المريخ والأرض يؤدي إلى تغيرات دورية في تيارات المحيطات العميقة التي تتكرر كل 2.4... 12.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-12T13:54+0000

2024-03-12T13:54+0000

2024-03-12T13:54+0000

مجتمع

علوم

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وأكدت مجلة علمية بأن هذا الاكتشاف سيساعد العلماء على فهم مناخ الأرض والتنبؤ به بشكل أفضل في المستقبل.وقالت عالمة الجيولوجيا أدريانا دوتكيفيتش من جامعة "سيدني": "لقد فوجئنا بإيجاد هذه الدورات التي تبلغ مدتها 2.4 مليون سنة في بياناتنا الرسوبية في أعماق البحار، وهناك طريقة واحدة فقط لتفسيرها، أنها مرتبطة بدورات في تفاعلات المريخ والأرض التي تدور حول الشمس".وفي السنوات الأخيرة، بدأ العلماء في تحديد ما أطلقوا عليه اسم "الدورة الكبرى" الفلكية، وهذا نمط عمره 2.4 مليون سنة مرتبط بالمحاذاة بين مداري الأرض والمريخ.وقال عالم الجيوفيزياء ديتمار مولر من جامعة "سيدني": "تتداخل مجالات جاذبية الكواكب في النظام الشمسي بعضها مع بعض، وهذا التفاعل، الذي يسمى الرنين، يغير انحراف الكواكب، وهو مقياس لمدى قرب مداراتها من الدائرية".واستند العلماء في تحليلهم إلى 293 حفرة علمية في أعماق البحار حول العالم، حيث وجدوا أدلة على وجود 387 فجوة في الرواسب على مدى 70 مليون سنة الماضية، وأثناء تخطيط هذه الانقطاعات مع مرور الوقت، لاحظوا تجمعًا غريبًا، دورة مدتها 2.4 مليون سنة تطابق الدورات الفلكية الكبرى للأرض والمريخ، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأكد العلماء أن النماذج والأدلة الرصدية تشير إلى أن نظام الدوران المسؤول عن تيار الخليج يمكن أن يتوقف عن العمل مع ذوبان الجليد البحري بسبب الانحباس الحراري العالمي، لذلك اعتقد العلماء أن ارتفاع درجة حرارة المناخ سيؤدي إلى جعل المحيطات العميقة أقل نشاطًا بكثير.

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