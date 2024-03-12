https://sputnikarabic.ae/20240312/رجل-يعلق-بسيارته-المحطمة-لمدة-أسبوع-وصدفة-تنقذه-فيديو---1086905461.html
رجل يعلق بسيارته المحطمة لمدة أسبوع وصدفة تنقذه... فيديو
رجل يعلق بسيارته المحطمة لمدة أسبوع وصدفة تنقذه... فيديو
سبوتنيك عربي
حصل الأمريكيان، ماريو غارسيا، ونيفاردو دي لا توري، على تكريم كبير وتصفيق وامتنان بعد إنقاذ شخص آخر يدعى، مات ريوم، الذي كان عالقًا لمدة أسبوع في سيارته التي... 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T12:29+0000
2024-03-12T12:29+0000
2024-03-12T12:29+0000
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية منذ نحو 3 أشهر ونصف الشهر، بأنه تم العثور على مات ريوم، من قبل اثنين من الصيادين تحت جسر في مقاطعة بورتر الأمريكية.وأصدرت الشرطة مقطع فيديو بكاميرا الجسم يظهر كيف تم العثور على رجل من ميشاواكا بعد أن ظل محاصرًا في شاحنته لمدة ستة أيام،وأوضح ريوم بأن ماريو غارسيا ونيفاردو دي لا توري "كانا هناك يبحثان عن مكان جديد للذهاب لصيد الأسماك".وقال ريوم، تعبيرًا عن شكره للصيادين: "الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو محاولة مساعدة المزيد من الناس".
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رجل يعلق بسيارته المحطمة لمدة أسبوع وصدفة تنقذه... فيديو
حصل الأمريكيان، ماريو غارسيا، ونيفاردو دي لا توري، على تكريم كبير وتصفيق وامتنان بعد إنقاذ شخص آخر يدعى، مات ريوم، الذي كان عالقًا لمدة أسبوع في سيارته التي تحطمت بحادث في أمريكا.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية منذ نحو 3 أشهر ونصف الشهر، بأنه تم العثور على مات ريوم، من قبل اثنين من الصيادين تحت جسر في مقاطعة بورتر الأمريكية.
وأصدرت الشرطة مقطع فيديو بكاميرا الجسم يظهر كيف تم العثور على رجل من ميشاواكا بعد أن ظل محاصرًا في شاحنته لمدة ستة أيام،
وأوضح ريوم بأن ماريو غارسيا ونيفاردو دي لا توري "كانا هناك يبحثان عن مكان جديد للذهاب لصيد الأسماك".
وقال ريوم، تعبيرًا عن شكره للصيادين: "الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو محاولة مساعدة المزيد من الناس".