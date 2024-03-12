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https://sputnikarabic.ae/20240312/رجل-يعلق-بسيارته-المحطمة-لمدة-أسبوع-وصدفة-تنقذه-فيديو---1086905461.html
رجل يعلق بسيارته المحطمة لمدة أسبوع وصدفة تنقذه... فيديو
رجل يعلق بسيارته المحطمة لمدة أسبوع وصدفة تنقذه... فيديو
سبوتنيك عربي
حصل الأمريكيان، ماريو غارسيا، ونيفاردو دي لا توري، على تكريم كبير وتصفيق وامتنان بعد إنقاذ شخص آخر يدعى، مات ريوم، الذي كان عالقًا لمدة أسبوع في سيارته التي... 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T12:29+0000
2024-03-12T12:29+0000
مجتمع
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية منذ نحو 3 أشهر ونصف الشهر، بأنه تم العثور على مات ريوم، من قبل اثنين من الصيادين تحت جسر في مقاطعة بورتر الأمريكية.وأصدرت الشرطة مقطع فيديو بكاميرا الجسم يظهر كيف تم العثور على رجل من ميشاواكا بعد أن ظل محاصرًا في شاحنته لمدة ستة أيام،وأوضح ريوم بأن ماريو غارسيا ونيفاردو دي لا توري "كانا هناك يبحثان عن مكان جديد للذهاب لصيد الأسماك".وقال ريوم، تعبيرًا عن شكره للصيادين: "الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو محاولة مساعدة المزيد من الناس".
https://sputnikarabic.ae/20240311/مشاهد-قاسية-جدا-لطالبة-أمريكية-تضرب-زميلتها-بطريقة-وحشية-فيديو-1086877363.html
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رجل يعلق بسيارته المحطمة لمدة أسبوع وصدفة تنقذه... فيديو

12:29 GMT 12.03.2024
© Photo / YouTubeرجل يعلق بسيارته المحطمة لمدة أسبوع وصدفة تنقذه
رجل يعلق بسيارته المحطمة لمدة أسبوع وصدفة تنقذه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© Photo / YouTube
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حصل الأمريكيان، ماريو غارسيا، ونيفاردو دي لا توري، على تكريم كبير وتصفيق وامتنان بعد إنقاذ شخص آخر يدعى، مات ريوم، الذي كان عالقًا لمدة أسبوع في سيارته التي تحطمت بحادث في أمريكا.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية منذ نحو 3 أشهر ونصف الشهر، بأنه تم العثور على مات ريوم، من قبل اثنين من الصيادين تحت جسر في مقاطعة بورتر الأمريكية.
وأصدرت الشرطة مقطع فيديو بكاميرا الجسم يظهر كيف تم العثور على رجل من ميشاواكا بعد أن ظل محاصرًا في شاحنته لمدة ستة أيام،
مشاهد قاسية جدا لطالبة أمريكية تضرب زميلتها - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
مجتمع
مشاهد قاسية جدا لطالبة أمريكية تضرب زميلتها بطريقة "وحشية"... فيديو
أمس, 13:31 GMT
وأوضح ريوم بأن ماريو غارسيا ونيفاردو دي لا توري "كانا هناك يبحثان عن مكان جديد للذهاب لصيد الأسماك".
وقال ريوم، تعبيرًا عن شكره للصيادين: "الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو محاولة مساعدة المزيد من الناس".
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