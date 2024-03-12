https://sputnikarabic.ae/20240312/سفير-المغرب-بالقاهرة-لـسبوتنيك-المملكة-لن-تتخلى-عن-دعمها-لحق-الشعب-الفلسطيني-1086920062.html

سفير المغرب بالقاهرة لـ"سبوتنيك": المملكة لن تتخلى عن دعمها لحق الشعب الفلسطيني

سفير المغرب بالقاهرة لـ"سبوتنيك": المملكة لن تتخلى عن دعمها لحق الشعب الفلسطيني

سبوتنيك عربي

قال سفير المملكة المغربية بالقاهرة السفير محمد آيت وعلي، إن المساعدات التي أرسلها المغرب إلى الفلسطينيين تصل عن طريق البر، بجهد ودعم من المال الخاص للملك محمد... 12.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-12T23:32+0000

2024-03-12T23:32+0000

2024-03-12T23:32+0000

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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الملك محمد السادس يولي أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية، وأنه أصر على أن تذهب المساعدات عن طريق البر كي تصل للفلسطينيين في المناطق التي لم تصل إليها عن طريق الجو.وتابع "أن وكالة بيت القدس تقوم بجهود كبيرة على الأرض، في حين أن المساعدات المغربية دخلت عن طريق معبر كرم أبو سالم البري للمرة الأولى اليوم، في سابقة خلال الأزمة الراهنة".ولفت السفير المغربي بالقاهرة إلى أن المبادرة الكبيرة التي قام بها الملك محمد السادس من إجل إغاثة الفلسطينيين وإيصال المساعدات في اليوم الأول لصيام المغاربة، تؤكد على أهمية ومحورية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية للمملكة المغربية.وبشأن الموازنة بين العلاقات مع إسرائيل، ورئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس، قال السفير المغربي" المغرب كان واضحا منذ الاتفاق الثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث أعاد فتح مكتب التمثيل كما كان من قبل، وأكد حينها على محورية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية للمملكة المغربية".وتابع "لم ولن يتخلى جلالة الملك عن القضية الفلسطينية والفلسطينيين، كما أنه يتدخل ويساعد بماله الخاص ومن مال لجنة بيت القدس، من أجل مساعدة الفلسطينيين".وشدد على أن العلاقة مع إسرائيل سواء كانت شبه دبلوماسية أو أقل لن تؤثر على موقف المملكة المغربية من الدفاع عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود ما قبل 1967.مساعدات لغزة والقدسوذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المساعدات التي أمر بها الملك محمد السادس، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، تأتي للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، وتتكون من أزيد من 40 طنا من المواد الغذائية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية.وأبرز المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى المساعدة المؤسساتية، التي سيتم تقديمها على الخصوص عبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فقد تفضل بها الملك، بالتكفل، من مال جلالته الخاص، بجزء كبير من المساعدة المقدمة، لاسيما تلك الموجهة للرضع والأطفال الصغار.وأصدر الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية لوكالة بيت مال القدس، لتقديم مساعدة غذائية لسكان هذه المدينة المقدسة، والتي تشمل توزيع 2000 سلة غذائية تستفيد منها 2000 أسرة مقدسية، وتقديم 1000 وجبة يوميا لفائدة الفلسطينيين بالمدينة. وتشمل المساعدة، أيضا، إقامة غرفة لتنسيق الطوارئ بمستشفى القدس.

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