https://sputnikarabic.ae/20231217/مندوب-المغرب-لدى-الأمم-المتحدة-العالم-عاجز-عن-إنقاذ-غزة-1084204110.html

مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة: العالم عاجز عن إنقاذ غزة

مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة: العالم عاجز عن إنقاذ غزة

قال مندوب المغرب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، إن العالم يشهد تحولات عميقة، مشيرًا إلى أن الحروب التي كانت حكرًا على الجنوب العالمي منذ عقود، امتدت... 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T09:49+0000

2023-12-17T09:49+0000

2023-12-17T09:49+0000

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ندوة في مدينة مراكش، أمس السبت، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، الذي أشار إلى قول هلال إن "العالم يشهد انحسارًا خطيرًا في مسألة احترام القوانين الدولية".ولفت إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى تسلط البلدان القوية على الدول الضعيفة، وفقدان المؤسسات الدولية لقدرتها على اتخاذ خطوات فاعلة تؤدي إلى انتشار الفوضى عالميًا.وربط الدبلوماسي المغربي الوضع العالمي بما يحدث في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ أكثر من 70 يوما، مؤكدا أن القطاع يشهد وضعًا مأساويًا.وتابع: "نواجه وضعا مؤسفًا يتم فيه تقتيل المدنيين العزل بينما تخفض منظمة الأمم المتحدة في القيام بمهامها".وقال عمر هلال: "قرارات "الفيتو" التي تم استخدامها لمنع اتخاذ أي قرار بشأن غزة في مجلس الأمن يلفت الأنظار إلى ضرورة وجود طرف آخر يمكنه الدفاع عن مصالح الدول التي تواجه أزمات".وتابع: "ما يحدث في غزة يكشف مستوى تراجع القيم لدى دول الشمال، التي لا تفكر إلا في أمنها الخاص".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء، وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى