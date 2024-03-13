https://sputnikarabic.ae/20240313/الجيش-الأمريكي-جماعة-أنصار-الله-أطلقت-صاروخا-باليستيا-نحو-المدمرة-لابون-بالبحر-الأحمر-1086921396.html

الجيش الأمريكي: جماعة "أنصار الله" أطلقت صاروخا باليستيا نحو المدمرة "لابون" بالبحر الأحمر

الجيش الأمريكي: جماعة "أنصار الله" أطلقت صاروخا باليستيا نحو المدمرة "لابون" بالبحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأربعاء، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، أطلقت صاروخًا باليستيًا تجاه مدمرة بالبحر الأحمر، مشيرةً... 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T02:27+0000

2024-03-13T02:27+0000

2024-03-13T02:27+0000

أنصار الله

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "بين الساعة 2:00 صباحًا و4:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 12 آذار/مارس، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخًا باليستيًا قصير المدى من مناطق سيطرتهم باليمن باتجاه السفينة الأمريكية "يو إس إس لابون" في البحر الأحمر. ولم يصطدم الصاروخ بالسفينة ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار".وأضاف البيان: "نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة وسفينة تابعة للتحالف في الاشتباك وتدمير طائرتين بدون طيار تم إطلاقهما من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وتابع البيان: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية مهاجمة سفينة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، مشيرة إلى أن عملياتها سوف ستتصاعد خلال شهر رمضان نصرة ودعما للشعب الفلسطيني في غزة.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عبر منصة "إكس": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة "بينوكيو" الأمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة".وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية سوف تتصاعد بعون الله تعالى خلال شهر رمضان شهر الجهاد نصرة ودعما وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم ولإخواننا المجاهدين في قطاع غزة".وتابع البيان: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وأول أمس، نفذت مقاتلات أمريكية وبريطانية 3 غارات على مواقع وتحركات لـ "أنصار الله" في منطقة رأس عيسى الساحلية بمديرية الصلِّيف شمال الحديدة، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك".وتأتي سلسلة الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية، بعد إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها، تلقيها تقريرا عن هجوم على سفينة على بعد 71 ميلاً بحريا جنوب غربي الصليف شمال محافظة الحديدة، مشيرة إلى حدوث انفجار في محيط السفينة.وجاء الهجوم على السفينة، بعد أيام من توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أمريكا وبريطانيا، يوم الخميس الماضي، بما وصفه بـ "قادم أعظم"، معلناً استخدام أسلحة جديدة في عمليات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، كاشفاً عن استهداف قواته منذ عملية "طوفان الأقصى" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 61 سفينة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240312/أنصار-الله-تعلن-استهداف-السفينة-الأمريكية-بينوكيو-في-البحر-الأحمر-1086889145.html

https://sputnikarabic.ae/20240311/ما-الرسائل-التي-تحملها-مناورة-أنصار-الله-العسكرية-لأمريكا-وبريطانيا-1086880557.html

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أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل