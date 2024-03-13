https://sputnikarabic.ae/20240313/الخارجية-الفلسطينية-ترحب-بالجهود-الأمريكية-لإدخال-المساعدات-لغزة-بالطرق-كافة-1086948611.html
الخارجية الفلسطينية ترحب بالجهود الأمريكية لإدخال المساعدات لغزة بالطرق كافة
الخارجية الفلسطينية ترحب بالجهود الأمريكية لإدخال المساعدات لغزة بالطرق كافة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها ترحب بالجهود الأمريكية والدولية لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية بالطرق كافة، بمت فيها عن طريق البحر إلى... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T14:25+0000
2024-03-13T14:25+0000
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وعبرت الوزارة الفلسطينية في بيان عن ترحيبها بإيصال مساعدات عن طريق البحر إلى غزة، وقالت إنه "يساهم في وقف المجاعة التي تستخدمها إسرائيل سلاحاً في حربها".وطالبت الوزارة في البيان بضرورة إعطاء الاهتمام اللازم لفتح جميع المعابر البرية لإدخال المساعدات.كما شددت على التنسيق مع "القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني"، ومن خلال مؤسسات مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه أصدر تعليمات للجيش بإنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات من الغذاء والماء والدواء التي يحتاجها القطاع.وأعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن "سفنا تابعة له توجهت إلى شرق البحر المتوسط، لإنشاء رصيف بحري مؤقت يسمح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة".والأحد الماضي، غادرت أول سفينة تحمل 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من ميناء لارنكا في قبرص، وذلك في مسعى أوروبي لتدشين ممر بحري على أمل نقل المساعدات مباشرة لأهل غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240313/الجيش-الأمريكي-يعلن-توجه-سفن-لشرق-المتوسط-لإنشاء-رصيف-على-ساحل-غزة-لإدخال-المساعدات-1086921168.html
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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, العالم, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, العالم, الأخبار
الخارجية الفلسطينية ترحب بالجهود الأمريكية لإدخال المساعدات لغزة بالطرق كافة
14:25 GMT 13.03.2024 (تم التحديث: 14:26 GMT 13.03.2024)
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها ترحب بالجهود الأمريكية والدولية لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية بالطرق كافة، بمت فيها عن طريق البحر إلى قطاع غزة.
وعبرت الوزارة الفلسطينية في بيان عن ترحيبها بإيصال مساعدات عن طريق البحر إلى غزة
، وقالت إنه "يساهم في وقف المجاعة التي تستخدمها إسرائيل سلاحاً في حربها".
وطالبت الوزارة في البيان بضرورة إعطاء الاهتمام اللازم لفتح جميع المعابر البرية لإدخال المساعدات.
كما شددت على التنسيق مع "القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني"، ومن خلال مؤسسات مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه أصدر تعليمات للجيش بإنشاء ميناء مؤقت
على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات من الغذاء والماء والدواء التي يحتاجها القطاع.
وأعلن الجيش الأمريكي
، اليوم الأربعاء، أن "سفنا تابعة له توجهت إلى شرق البحر المتوسط، لإنشاء رصيف بحري مؤقت يسمح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة".
والأحد الماضي، غادرت أول سفينة تحمل 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من ميناء لارنكا في قبرص، وذلك في مسعى أوروبي لتدشين ممر بحري على أمل نقل المساعدات مباشرة لأهل غزة.