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القاهرة تصدر بيانا بشأن مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا
القاهرة تصدر بيانا بشأن مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن حادث مقتل 3 من الرهبان المصريين في دولة جنوب أفريقيا. 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T12:34+0000
2024-03-13T12:34+0000
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وقالت الوزارة في البيان إنها والسفارة المصرية في بريتوريا تتابع بصورة حثيثة، التحقيقات الخاصة بحادث مقتل ثلاثة من الرهبان المصريين داخل دير في جنوب أفريقيا.وأضاف البيان أن السفارة المصرية تواصلت بشكل مباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية في وزارة الشرطة الجنوب أفريقية، والتي بدأت على الفور التحقيق في الحادث.كما أكد البيان على متابعة السفارة لمجريات التحقيق بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وهوية الجناة ومحاسبتهم.وفي وقت سابق، أعلنت شرطة جنوب أفريقيا أن الرهبان الملحقين بكنيسة في بلدة كولينان، وهي بلدة صغيرة تقع على بعد 50 كيلومترا شمال شرق العاصمة بريتوريا، قتلوا أمس الثلاثاء.وأوضحت: "تم العثور على 3 قتلى مصابين بطعنات، بينما نجا شخص رابع تعرض للضرب بقضيب حديدي قبل أن يتمكن من الفرار والاختباء".وأكدت الشرطة أن ملابسات القضية لم تتضح بعد، مشيرةً إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي سرقة.
https://sputnikarabic.ae/20240313/مقتل-3-رهبان-مصريين-في-جنوب-أفريقيا-بهجوم-مسلح-والأزهر-يعلق-1086934746.html
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مصر, أخبار مصر الآن, جنوب أفريقيا, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, جنوب أفريقيا, العالم العربي, الأخبار

القاهرة تصدر بيانا بشأن مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا

12:34 GMT 13.03.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/علم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
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أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن حادث مقتل 3 من الرهبان المصريين في دولة جنوب أفريقيا.
وقالت الوزارة في البيان إنها والسفارة المصرية في بريتوريا تتابع بصورة حثيثة، التحقيقات الخاصة بحادث مقتل ثلاثة من الرهبان المصريين داخل دير في جنوب أفريقيا.
وأضاف البيان أن السفارة المصرية تواصلت بشكل مباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية في وزارة الشرطة الجنوب أفريقية، والتي بدأت على الفور التحقيق في الحادث.
كما أكد البيان على متابعة السفارة لمجريات التحقيق بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وهوية الجناة ومحاسبتهم.
البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية المصرية يتجه إلى مكتبه في كاتدرائية القديس مرقس بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا بهجوم مسلح والأزهر يعلق
10:37 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت شرطة جنوب أفريقيا أن الرهبان الملحقين بكنيسة في بلدة كولينان، وهي بلدة صغيرة تقع على بعد 50 كيلومترا شمال شرق العاصمة بريتوريا، قتلوا أمس الثلاثاء.
وأوضحت: "تم العثور على 3 قتلى مصابين بطعنات، بينما نجا شخص رابع تعرض للضرب بقضيب حديدي قبل أن يتمكن من الفرار والاختباء".
وأكدت الشرطة أن ملابسات القضية لم تتضح بعد، مشيرةً إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي سرقة.
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