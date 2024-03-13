https://sputnikarabic.ae/20240313/بايدن-يفوز-بترشيح-الديمقراطيين-للسباق-الرئاسي-بعد-فوزه-بانتخابات-جورجيا-التمهيدية-1086921012.html
بايدن يفوز بترشيح الديمقراطيين للسباق الرئاسي بعد فوزه بانتخابات جورجيا التمهيدية
بايدن يفوز بترشيح الديمقراطيين للسباق الرئاسي بعد فوزه بانتخابات جورجيا التمهيدية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس جو بايدن فاز بترشيح الديمقراطيين للسباق الرئاسي بعد فوزه في انتخابات جورجيا التمهيدية. 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T01:03+0000
2024-03-13T01:03+0000
2024-03-13T01:03+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
جو بايدن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0a/1086840635_0:0:1942:1092_1920x0_80_0_0_f56390c1954ab1fb7c5b11eccc4665a6.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وسائل الإعلام إن "الرئيس جو بايدن فاز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة بعد فوزه في انتخابات جورجيا التمهيدية للحزب".وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه من المتوقع أن يفوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في جورجيا، ما يؤهله للترشح رسميًا في السباق الرئاسي أمام بايدن.والأسبوع الماضي، أعلنت مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي تعليق حملتها للترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد فشلها في تحقيق تقدم كبير أمام منافسها على ترشيح الحزب الجمهوري، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلال جولة الانتخابات التمهيدية المعروفة باسم "الثلاثاء الكبير"، والتي أُجريت أمس الثلاثاء في 15 ولاية أميركية.وقالت هيلي، في خطاب أمام عدد من مؤيديها، "أنا مفعمة بالامتنان للدعم الذي حظينا به من جميع أنحاء بلدنا العظيم، ولكن حان الوقت لتعليق حملتي".وتمنت هيلي حظًا سعيدًا لترامب، مرجحة أن يفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.كانت وسائل الإعلام الأمريكية قد ذكرت بوقت سابق، أن هيلي تعتزم تعليق حملتها الانتخابية والانسحاب من السباق الرئاسي، بعدما خسرت في الانتخابات التمهيدية للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في 14 ولاية من أصل 15 ولاية، أمس الثلاثاء.كانت السفيرة السابقة تعهدت بدعم مرشح الحزب الجمهوري، حال خسارتها في الانتخابات التمهيدية، وفقا للصحيفة، مضيفة أنها ستوال الدعوة إلى السياسات المحافظة خارجيا ومحليا.وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى فوز ترامب بـ14 ولاية في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، مع ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب للرئاسة.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. أظهرت استطلاعات رأي سابقة أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240303/نتائج-استطلاع-جديدة-داخل-أمريكا-تدق-ناقوس-الخطر-بشأن-حملة-بايدن-الانتخابية-1086612923.html
https://sputnikarabic.ae/20240204/بايدن-يفوز-بالانتخابات-التمهيدية-للحزب-الديمقراطي-في-ولاية-كارولينا-الجنوبية-1085719664.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0a/1086840635_167:0:1892:1294_1920x0_80_0_0_d16a078f047d6c1caafdbb5727be758b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
بايدن يفوز بترشيح الديمقراطيين للسباق الرئاسي بعد فوزه بانتخابات جورجيا التمهيدية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس جو بايدن فاز بترشيح الديمقراطيين للسباق الرئاسي بعد فوزه في انتخابات جورجيا التمهيدية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت وسائل الإعلام إن "الرئيس جو بايدن فاز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة بعد فوزه في انتخابات جورجيا التمهيدية للحزب".
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه من المتوقع أن يفوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في جورجيا، ما يؤهله للترشح رسميًا في السباق الرئاسي أمام بايدن.
والأسبوع الماضي، أعلنت مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي تعليق حملتها للترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد فشلها في تحقيق تقدم كبير أمام منافسها على ترشيح الحزب الجمهوري
، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلال جولة الانتخابات التمهيدية المعروفة باسم "الثلاثاء الكبير"، والتي أُجريت أمس الثلاثاء في 15 ولاية أميركية.
وقالت هيلي، في خطاب أمام عدد من مؤيديها، "أنا مفعمة بالامتنان للدعم الذي حظينا به من جميع أنحاء بلدنا العظيم، ولكن حان الوقت لتعليق حملتي".
وتمنت هيلي حظًا سعيدًا لترامب، مرجحة أن يفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
كانت وسائل الإعلام الأمريكية قد ذكرت بوقت سابق، أن هيلي تعتزم تعليق حملتها الانتخابية والانسحاب من السباق الرئاسي، بعدما خسرت في الانتخابات التمهيدية للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في 14 ولاية من أصل 15 ولاية، أمس الثلاثاء.
كانت السفيرة السابقة تعهدت بدعم مرشح الحزب الجمهوري، حال خسارتها في الانتخابات التمهيدية، وفقا للصحيفة، مضيفة أنها ستوال الدعوة إلى السياسات المحافظة خارجيا ومحليا.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى فوز ترامب بـ14 ولاية في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، مع ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب للرئاسة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. أظهرت استطلاعات رأي سابقة أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.