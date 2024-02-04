https://sputnikarabic.ae/20240204/بايدن-يفوز-بالانتخابات-التمهيدية-للحزب-الديمقراطي-في-ولاية-كارولينا-الجنوبية-1085719664.html

بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الجنوبية

بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الجنوبية

فاز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، حيث حصل على أكثر من 96% من الأصوات، بحسب وسائل... 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T03:06+0000

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سبوتنيك. يشار إلى أنه في الوقت الذي تقدم فيه بايدن بأكثر من 96% من الأصوات، حصل منافساه الديمقراطيان، عضو الكونغرس دين فيليبس والكاتبة ماريان ويليامسون، على نحو 2% من الأصوات لكل منهما.وأشارت تقارير حديثة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بدأ بالفعل يشعر بالقلق على خلفية تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عدد من الولايات على منافسية في الحزب الجمهوري.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على نتائج الانتخابات التمهيدية الأمريكية في نيو هامبشاير، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيصبح المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري.ونقلت صحيفة "بوليتيكو" تصريحات بايدن التي أشار فيها إلى أنه "من الواضح الآن أن دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري".وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعارض مشروع قانون للجمهوريين في مجلس النواب بشأن تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل دون تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، معارضة الإدارة الأمريكية بشدة لما وصفته بـ"هذا الخداع الذي لا يفعل شيئا لحماية الحدود، ولا يساعد شعب أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، فضلا عن رفضه تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين".وأضافت المتحدثة بأن البيت الأبيض "يعمل منذ أشهر مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للتوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون بشأن التمويل الإضافي للأمن الداخلي وأمن الحدود، والذي من شأنه أن يسمح بتخصيص أموال جديدة لأوكرانيا و إسرائيل".

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