https://sputnikarabic.ae/20240313/بوتين-إذا-أرسلت-بولندا-قوات-إلى-أوكرانيا-فلن-تغادر-1086925036.html

بوتين: إذا أرسلت بولندا قوات إلى أوكرانيا فلن تغادر

بوتين: إذا أرسلت بولندا قوات إلى أوكرانيا فلن تغادر

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه إذا أرسلت بولندا قواتها إلى أوكرانيا، فإنها لن تغادر، فهي تريد إعادة الأراضي التي تعتبرها ملكا لها. 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T07:18+0000

2024-03-13T07:18+0000

2024-03-13T07:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

بولندا

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وأضاف الرئيس الروسي: "لأنه، على سبيل المثال، إذا دخلت القوات البولندية أراضي أوكرانيا، كما يبدو، لتغطية الحدود الأوكرانية البيلاروسية، على سبيل المثال، أو في بعض الأماكن الأخرى من أجل تحرير الوحدات العسكرية الأوكرانية، للمشاركة في الأعمال العدائية على خط التماس، فأعتقد أن القوات البولندية لن تغادر من هناك أبدا، يبدو لي ذلك".وأردف الرئيس بوتين، بالقول إنهم (بولندا) "يريدون العودة... ينامون ويرون، يريدون إعادة تلك الأراضي التي يعتبرونها ملكهم تاريخيًا، والتي أخذها منهم والد الشعب جوزيف فيساريونوفيتش ستالين، ونقلها إلى أوكرانيا".ووفقا له فإن "انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي خطوة لا معنى لها على الإطلاق. أرادتا أن تكونا تحت مظلةٍ ما".وقال الرئيس بوتين: "لماذا فعلتا (فنلندا والسويد) ذلك؟ بناءً على اعتبارات سياسية بحتة، في رأيي، ربما أرادوا حقًا أن يكونوا أعضاء في نادٍ غربي، تحت مظلة ما. لماذا يحتاجون إلى هذا؟ بصراحة، لا أفهم. هذه الخطوة لا معنى لها على الإطلاق من وجهة نظر ضمان مصالحهما الوطنية".وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا وفنلندا، كانت تربطهما في السابق علاقات "مثالية ببساطة"، فلم يكن لدى البلدان مطالبة واحدة ضد بعضهما بعضا، وخاصة الإقليمية، ناهيك عن المجالات الأخرى.وأجاب بوتين ردا على سؤال بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي: "لم يكن لدينا حتى قوات، لقد أخرجنا جميع القوات من هناك، من الحدود الروسية الفنلندية. لماذا فعلوا ذلك؟ هذه خطوة لا معنى لها على الإطلاق من وجهة نظر ضمان مصالحهما الوطنية".وأشار بوتين، بالقول: "لم يكن لدينا قوات هناك، والآن سيكون، سنفعل ذلك. لم تكن هناك أنظمة تدمير هناك، والآن ستكون".

https://sputnikarabic.ae/20240313/بوتين-وجود-القوات-الأجنبية-في-أوكرانيا-لن-يغير-الوضع-في-ساحة-المعركة-1086923295.html

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