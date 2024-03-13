https://sputnikarabic.ae/20240313/بوتين-وجود-القوات-الأجنبية-في-أوكرانيا-لن-يغير-الوضع-في-ساحة-المعركة-1086923295.html
بوتين: وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة
بوتين: وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا، وتزويدها بالأسلحة لن يغير أي شيء في ساحة المعركة. 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T06:23+0000
2024-03-13T06:23+0000
2024-03-13T07:20+0000
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وقال الرئيس بوتين، خلال مقابلة مع الصحفي ديمتري كيسيليوف، لقناة "روسيا1" ووكالة "سبوتنيك": "العسكريون الغربيون، في الواقع، كانوا متواجدين في أوكرانيا، لفترة طويلة حتى قبل الانقلاب، وبعد الانقلاب تضاعف عددهم، وهم موجودون الآن كمستشارين، وموجودين كمرتزقة أجانب ويتكبدون الخسائر".وتابع الرئيس بوتين: "لقد أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تدخل قواتها. نحن نعرف ما معنى وجود القوات الأمريكية على الأراضي الروسية، إنهم قوات متدخلة. وسوف نتعامل معها بهذه الطريقة حتى لو ظهروا على الأراضي الأوكرانية. إنهم يفهمون ذلك".وفي حديثه عن الدول الأوروبية الصغيرة، أشار الرئيس بوتين، إلى أن روسيا تتعامل معها باحترام مهما كانت، وفي الوقت ذاته، أشار بوتين إلى أن هذه الدول الصغيرة التي تدعو إلى "سياسات أكثر صرامة تجاه روسيا واتخاذ بعض الإجراءات المتطرفة، بما في ذلك إدخال قوات وما إلى ذلك" هي دول لن تشعر بعواقب تصريحاتها الاستفزازية، وهي تتفهم ذلك.وأوضح بوتين، بالقول: "لكن أولئك الذين يشعرون بذلك يتصرفون بشكل أكثر تحفظا. وهم محقون في ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240313/الرئيس-الروسي-مستعدون-لحرب-نووية-من-الناحية-العسكرية-والفنية-1086921433.html
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روسيا, العالم
بوتين: وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة
06:23 GMT 13.03.2024 (تم التحديث: 07:20 GMT 13.03.2024)
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا، وتزويدها بالأسلحة لن يغير أي شيء في ساحة المعركة.
وقال الرئيس بوتين، خلال مقابلة مع الصحفي ديمتري كيسيليوف، لقناة "روسيا1" ووكالة "سبوتنيك": "العسكريون الغربيون، في الواقع، كانوا متواجدين في أوكرانيا، لفترة طويلة حتى قبل الانقلاب، وبعد الانقلاب تضاعف عددهم، وهم موجودون الآن كمستشارين، وموجودين كمرتزقة أجانب ويتكبدون الخسائر".
وأضاف: "لكن إذا تحدثنا عن الوحدات العسكرية الرسمية للدول الأجنبية، فأنا متأكد من أنها لن تغير الوضع في ساحة المعركة. هذا هو أهم شيء. وكذلك إمدادات الأسلحة، لم تغير شيء".
وتابع الرئيس بوتين: "لقد أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تدخل قواتها. نحن نعرف ما معنى وجود القوات الأمريكية على الأراضي الروسية، إنهم قوات متدخلة. وسوف نتعامل معها بهذه الطريقة حتى لو ظهروا على الأراضي الأوكرانية. إنهم يفهمون ذلك".
وأضاف بوتين: "أما بالنسبة لتلك الدول التي تقول إنه ليس لديها خطوط حمراء فيما يتعلق بروسيا، فيجب أن يفهموا أنه لن تكون هناك خطوط حمراء في روسيا، فيما يتعلق بهذه الدول أيضًا".
وفي حديثه عن الدول الأوروبية الصغيرة، أشار الرئيس بوتين، إلى أن روسيا تتعامل معها باحترام مهما كانت، وفي الوقت ذاته، أشار بوتين إلى أن هذه الدول الصغيرة التي تدعو إلى "سياسات أكثر صرامة تجاه روسيا واتخاذ بعض الإجراءات المتطرفة، بما في ذلك إدخال قوات وما إلى ذلك" هي دول لن تشعر بعواقب تصريحاتها الاستفزازية، وهي تتفهم ذلك.
وأوضح بوتين، بالقول: "لكن أولئك الذين يشعرون بذلك يتصرفون بشكل أكثر تحفظا. وهم محقون في ذلك".