https://sputnikarabic.ae/20240313/جنوب-أفريقيا-تعتزم-اعتقال-مواطنيها-الذين-يخدمون-في-الجيش-الإسرائيلي-عند-عودتهم-1086958164.html

جنوب أفريقيا تعتزم اعتقال مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي عند عودتهم

جنوب أفريقيا تعتزم اعتقال مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي عند عودتهم

سبوتنيك عربي

أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، أن بلادها ستعتقل مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي عند عودتهم إلى جنوب أفريقيا. 13.03.2024, سبوتنيك عربي

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ونقل موقع "i24" الإسرائيلي تصريحات أدلت بها باندور في المؤتمر الوطني الأفريقي للتضامن مع فلسطين، قالت فيها "لقد أصدرت بالفعل بيانا لتحذير من في جنوب أفريقيا والذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الإسرائيلي أو في صفوفها، نحن مستعدون لكم عندما تعودون إلى الوطن، سوف نعتقلكم".وأكد باندور خلال الاجتماع أن "هذه الخطوة لدعم الفلسطينيين ليست بسبب الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني وجنوب أفريقيا كانوا معا في النضال منذ عقود عديدة".وعلى الرغم من الدعم الفلسطيني في حكومة جنوب أفريقيا، قامت شخصيات مؤثرة من جنوب أفريقيا بزيارة إسرائيل الشهر الماضي للقيام بجولة في البلدات الإسرائيلية الجنوبية المدمرة بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول.ودعت باندور مواطني جنوب أفريقيا إلى الاحتجاج أمام سفارات الدول الداعمة لإسرائيل. كما دعتهم إلى مقاطعة شركة الطيران الإسرائيلية "العال".وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا طلبت منها إصدار أمر بتدابير إضافية لحامية الفلسطينيين في قطاع غزة، إلحاقًا بأمر المحكمة الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإلزام إسرائيل بتدابير فورية لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن "جنوب أفريقيا قدمت يوم 6 مارس/ آذار الجاري طلبًا عاجلًا إلى المحكمة للإشارة إلى تدابير إضافية، وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير والقرار الصادر في 16 فبراير/ شباط، بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".وأضاف بيان المحكمة أن "جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة على ضوء الحقائق والمتغيرات الجديدة في الوضع بغزة، وخاصة الوضع فيما يتعلق بالمجاعة واسعة النطاق، والتي تسببها الانتهاكات الفظيعة المستمرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من جانب دولة إسرائيل، وانتهاكاتها السافرة المستمرة للتدابير الصادرة عن المحكمة في 26 كانون الثاني/يناير 2024".يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت، يوم 26 يناير الماضي، حكمًا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لارتكابها لإبادة جماعية في قطاع غزة.وفرضت المحكمة على إسرائيل تدابير فورية لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، منها منع ومعاقبة أي تصريحات عامة من شأنها أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع، وعدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240306/جنوب-أفريقيا-تطلب-من-العدل-الدولية-إصدار-أمر-بتدابير-إضافية-لحماية-الفلسطينيين-في-غزة-1086739265.html

https://sputnikarabic.ae/20240219/خبير-قانوني-لـسبوتنيك-مرافعة-الأردن-أمام-محكمة-العدل-لا-تتعلق-بدعوى-جنوب-أفريقيا-1086220646.html

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