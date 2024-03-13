https://sputnikarabic.ae/20240313/خامنئي-المقاومة-ستمرغ-أنوف-الصهاينة-في-التراب-1086923438.html

خامنئي: المقاومة ستمرغ "أنوف الصهاينة" في التراب

خامنئي: المقاومة ستمرغ "أنوف الصهاينة" في التراب

سبوتنيك عربي

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن "المقاومين في غزة بعثوا رسالة إلى الخارج وصلت إلى مسامع الجميع، يقولون فيها، لا تقلقوا علينا ولم نستخدم حتى... 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T06:44+0000

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وقال خامنئي، في كلمة له خلال جلسة تلاوة للقرآن في حسينية الإمام الخميني بالعاصمة طهران، إن "المقاومة الفلسطينية صامدة باقتدار ومرغت أنف الصهاينة بالتراب"، مشيرا إلى أن "هناك دول في العالم الإسلامي تقدم دعما لأعداء الشعب الفلسطيني المظلوم، وسترتد هذه الخيانة عليهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأشار خامنئي إلى "المجازر" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، قائلا: "تعسا للحضارة التي يدعونها وهم يقتلون الأطفال الرضع"، مشددا في الوقت نفسه على أن المقاومة الفلسطينية في غزة جعلت العدو يعجز عن النيل منها.واعتبر خامنئي "الجرائم غير المسبوقة في غزّة، من قبيل قتل الأطفال والرضع جوعاً وعطشاً، بالفضيحة لحضارة الغرب"، مبينا أنه "على الرغم من امتلاك الإسرائيليين كل أنواع الأسلحة والمساعدات من أمريكا والغرب، لكن صبر أهالي غزة المنقطع النظير وصمود مجاهدي المقاومة، لم يتمكّن العدو من تحقيق أهدافه".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل ونحو 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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