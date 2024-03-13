https://sputnikarabic.ae/20240313/سفن-حربية-تطلق-وابلا-من-النيران-على-طائرة-مشاهد-من-حزام-الأمن-البحري-2024-فيديو-1086935478.html

سفن حربية تطلق وابلا من النيران على "طائرة"... مشاهد من "حزام الأمن البحري 2024"... فيديو

سفن حربية تطلق وابلا من النيران على "طائرة"... مشاهد من "حزام الأمن البحري 2024"... فيديو

سبوتنيك عربي

تجري مناورات "الحزام الأمني ​​البحري 2024" في خليج عمان، وتشارك في التدريبات العديد من السفن وسفينة دعم وزوارق قتالية تابعة للبحرية الروسية والإيرانية... 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T11:05+0000

2024-03-13T11:05+0000

2024-03-13T11:05+0000

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وقالت الدفاع الروسية: "تشارك في التدريبات أكثر من 20 سفينة وسفينة دعم وزوارق قتالية تابعة للبحرية الروسية والبحرية الإيرانية ووالبحرية الصينية، كما تستخدم المروحيات البحرية على نطاق واسع".ووفقا للدفاع الروسية: "في إطار التمرين، أجرى طاقم طراد حرس الصواريخ "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" مناورة تكتيكية مشتركة وأجروا تدريبات على الاتصالات مع زملائهم من القوات البحرية الإيرانية والصينية".ووفقا للدفاع الروسية، فإنه إلى جانب المناورات "أطلقت السفن الحربية للدول الثلاث نيران الرشاشات من العيار الكبير والمدفعية البحرية من العيار الصغير على أهداف سطحية وجوية تحاكي الطائرات والطائرات دون طيار".وستجري المرحلة الأخيرة من التمرين في 14 مارس/آذار على شاطئ مدينة شهاز الإيرانية.ويوم امس الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن سفن البحرية الروسية والإيرانية والصينية، بدأت مناورات "الحزام الأمني البحري 2024" المشتركة في خليج عمان، وأنه من بين أمور أخرى، ستتدرب السفن على إطلاق سراح سفينة استولى عليها قراصنة.ويقام التمرين البحري الدولي "الحزام الأمني ​​البحري 2024" للمرة السادسة. وفي هذا العام، لأول مرة، سيشارك ممثلون عن القوات البحرية لباكستان وكازاخستان وأذربيجان وعُمان والهند وجنوب أفريقيا كمراقبين.

https://sputnikarabic.ae/20240312/سفن-حربية-روسية-وصينية-وإيرانية-في-خليج-عمان-انطلاق-الحزام-الأمني-البحري-2024-1086895324.html

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