https://sputnikarabic.ae/20240312/سفن-حربية-روسية-وصينية-وإيرانية-في-خليج-عمان-انطلاق-الحزام-الأمني-البحري-2024-1086895324.html
سفن حربية روسية وصينية وإيرانية في خليج عمان.. انطلاق "الحزام الأمني البحري 2024"
سفن حربية روسية وصينية وإيرانية في خليج عمان.. انطلاق "الحزام الأمني البحري 2024"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن سفن البحرية الروسية والإيرانية والصينية، بدأت مناورات "الحزام الأمني البحري 2024" المشتركة في خليج عمان، وأنه من بين أمور أخرى،... 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T08:28+0000
2024-03-12T08:28+0000
2024-03-12T08:28+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079928499_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_045d3567f55ac4aa007fd1c61e5551e3.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "بدأت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية، مكونة من طراد الحراسة الصاروخي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، بتنفيذ المهام العملية للمناورات البحرية الدولية المشتركة "حزام الأمن البحري 2024" مع سفن تابعة للبحرية الإيرانية والصينية".وتجري المناورات في خليج عُمان في بحر العرب، الهدف الرئيسي منها هو "العمل على سلامة الأنشطة الاقتصادية البحرية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خلال التمرين، ستقوم السفن الحربية للدول الثلاث بمناورات مشتركة وإطلاق النار على أهداف على سطح البحر وعلى أهداف جوية، كما ستتدرب على تحرير سفينة استولى عليها قراصنة".وبحسب الوزارة، تشارك في التدريبات أكثر من 20 سفينة وسفينة دعم وزوارق قتالية تابعة للبحرية الروسية والبحرية الإيرانية والصينية، كما وتستخدم المروحيات البحرية على نطاق واسع.المدفعية الروسية تتصدى لهجومين من قبل قوات نظام كييف على محور كوبيانسك... فيديووتجرى مناورات "الحزام الأمني البحري"، منذ عام 2018، بمشاركة سفن من البحرية الإيرانية والصينية والروسية بشكل مستمر، وفي هذا العام، لأول مرة، سيشارك ممثلون عن القوات البحرية لباكستان وكازاخستان وأذربيجان وعُمان والهند وجنوب أفريقيا كمراقبين.
https://sputnikarabic.ae/20240312/طاقم-قطار-ينيسي-المدرع-يطلق-طائرة-مسيرة-أثناء-تحركهفيديو-1086894549.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079928499_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d01dfa7ed74beb0c609e1fcc6e109e8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
سفن حربية روسية وصينية وإيرانية في خليج عمان.. انطلاق "الحزام الأمني البحري 2024"
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن سفن البحرية الروسية والإيرانية والصينية، بدأت مناورات "الحزام الأمني البحري 2024" المشتركة في خليج عمان، وأنه من بين أمور أخرى، ستتدرب السفن على إطلاق سراح سفينة استولى عليها قراصنة.
وقالت الوزارة في بيان: "بدأت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية، مكونة من طراد الحراسة الصاروخي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، بتنفيذ المهام العملية للمناورات البحرية الدولية المشتركة "حزام الأمن البحري 2024" مع سفن تابعة للبحرية الإيرانية والصينية".
وتجري المناورات في خليج عُمان في بحر العرب، الهدف الرئيسي منها هو "العمل على سلامة الأنشطة الاقتصادية البحرية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خلال التمرين، ستقوم السفن الحربية للدول الثلاث بمناورات مشتركة وإطلاق النار على أهداف على سطح البحر وعلى أهداف جوية، كما ستتدرب على تحرير سفينة استولى عليها قراصنة".
وبحسب الوزارة، تشارك في التدريبات أكثر من 20 سفينة وسفينة دعم وزوارق قتالية تابعة للبحرية الروسية والبحرية الإيرانية والصينية، كما وتستخدم المروحيات البحرية على نطاق واسع.
وتجرى مناورات "الحزام الأمني البحري"، منذ عام 2018، بمشاركة سفن من البحرية الإيرانية والصينية والروسية بشكل مستمر، وفي هذا العام، لأول مرة، سيشارك ممثلون عن القوات البحرية لباكستان وكازاخستان وأذربيجان وعُمان والهند وجنوب أفريقيا كمراقبين.