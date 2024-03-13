https://sputnikarabic.ae/20240313/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-سيارة-جنوب-مدينة-صور-اللبنانية-1086929322.html

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على سيارة جنوب مدينة صور اللبنانية

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على سيارة جنوب مدينة صور اللبنانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن استهداف سيارة جنوب مدينة صور اللبنانية، إثر قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية. 13.03.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن "هناك قتيل واحد على الأقل وإصابة شخصين بجراح في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في منطقة الحوش جنوبي مدينة صور اللبنانية"، مؤكدةً أن "طواقم الإسعاف والإطفاء هرعوا إلى موقع الحدث".وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل ونحو 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240313/حزب-الله-يعلن-عن-استهداف-13-موقعًا-للجيش-الإسرائيلي-جنوبي-لبنان-1086920844.html

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