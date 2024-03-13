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https://sputnikarabic.ae/20240313/مسؤول-روسي-القوات-الأوكرانية-أغرقت-خيرسون-في-سنوات-الاحتلال-الفاشي-1086956426.html
مسؤول روسي: القوات الأوكرانية أغرقت خيرسون في سنوات الاحتلال الفاشي
مسؤول روسي: القوات الأوكرانية أغرقت خيرسون في سنوات الاحتلال الفاشي
سبوتنيك عربي
صرح النائب في مجلس الدوما الإقليمي في مقاطعة خيرسون يوري بارباشوف، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أغرقت المقاطعة في سنوات الاحتلال الفاشي، حيث ساد الرعب... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T19:22+0000
2024-03-13T19:22+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال بارباشوف في تصريح لـ"سبوتنيك"، بمناسبة حلول الذكرى الثمانين لتحرير خيرسون من الاحتلال الألماني: "اليوم، يسود الإرهاب والعنف في مدينة خيرسون، وهناك تقارير عن عمليات ضرب واختطاف. وفي الواقع، أغرقت القوات الأوكرانية المدينة في سنوات الاحتلال الفاشي، مدركة أنها ستضطر عاجلاً أو آجلاً إلى الفرار من خيرسون الروسية".وشدد بارباشوف على أن الإنجاز الذي قام به الجيش السوفيتي قبل 80 عامًا هو مثال بطولي لتحرير خيرسون من المحتلين.يذكر أن مقاطعة خيرسون هي إحدى المقاطعات الروسية، وتقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر. وقد أصبحت تابعة لروسيا بعد استفتاء أجري في أيلول/سبتمبر 2022، لكنها لا تزال تتعرض لهجمات من قبل القوات الأوكرانية حتى اليوم.وفي الوقت الحالي، يقع 75 % من مساحة المقاطعة تحت السيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20240313/قوات-روسية-تقوم-بإنزال-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-وتنفذ-مهمة-عاجلة-1086932342.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤول روسي: القوات الأوكرانية أغرقت خيرسون في سنوات الاحتلال الفاشي

19:22 GMT 13.03.2024
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مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
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صرح النائب في مجلس الدوما الإقليمي في مقاطعة خيرسون يوري بارباشوف، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أغرقت المقاطعة في سنوات الاحتلال الفاشي، حيث ساد الرعب والعنف في أنحائها.
سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال بارباشوف في تصريح لـ"سبوتنيك"، بمناسبة حلول الذكرى الثمانين لتحرير خيرسون من الاحتلال الألماني: "اليوم، يسود الإرهاب والعنف في مدينة خيرسون، وهناك تقارير عن عمليات ضرب واختطاف. وفي الواقع، أغرقت القوات الأوكرانية المدينة في سنوات الاحتلال الفاشي، مدركة أنها ستضطر عاجلاً أو آجلاً إلى الفرار من خيرسون الروسية".
وشدد بارباشوف على أن الإنجاز الذي قام به الجيش السوفيتي قبل 80 عامًا هو مثال بطولي لتحرير خيرسون من المحتلين.
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات روسية تقوم بإنزال على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وتنفذ مهمة عاجلة
09:27 GMT
يذكر أن مقاطعة خيرسون هي إحدى المقاطعات الروسية، وتقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر. وقد أصبحت تابعة لروسيا بعد استفتاء أجري في أيلول/سبتمبر 2022، لكنها لا تزال تتعرض لهجمات من قبل القوات الأوكرانية حتى اليوم.
وفي الوقت الحالي، يقع 75 % من مساحة المقاطعة تحت السيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
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