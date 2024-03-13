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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240313/قوات-روسية-تقوم-بإنزال-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-وتنفذ-مهمة-عاجلة-1086932342.html
قوات روسية تقوم بإنزال على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وتنفذ مهمة عاجلة
قوات روسية تقوم بإنزال على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وتنفذ مهمة عاجلة
سبوتنيك عربي
نفذ ضباط المخابرات الروسية غارة ناجحة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. ونتيجة للعملية تم تدمير مركز التحكم بالطائرات المسيرة ومحطة الحرب الإلكترونية وكذلك نقاط... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T09:27+0000
2024-03-13T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقًا للقائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، تم تنفيذ غارة قوية على الجزء الخلفي من القوات المسلحة الأوكرانية ليلة 12 مارس/آذار.ودمرت المجموعة الهجومية المشتركة لقوات "دنيبر" ما يصل إلى 30 مسلحًا من القوات المسلحة الأوكرانية. وتم تعطيل محطة الحرب الإلكترونية ومركز التحكم في الطائرات المسيرة ونظام التحكم في الحركة الجوية.بعد الانتهاء من المهمة القتالية، انسحب ضباط المخابرات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر دون خسائر لا يمكن تعويضها.وأضاف سالدو: "أود أن أشير إلى أن قوة الإنزال هبطت في المكان نفسه الذي سيطر فيه جنود مارغيلوف في عام 1944، على أول رأس جسر على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، والذي أصبح المفتاح لكسر الدفاع الفاشي".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240313/سو-34-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لمركز-قيادة-أوكراني-بقنبلة-فاب-500-الموجهة-فيديو-1086929013.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

قوات روسية تقوم بإنزال على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وتنفذ مهمة عاجلة

09:27 GMT 13.03.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernovالجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
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نفذ ضباط المخابرات الروسية غارة ناجحة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. ونتيجة للعملية تم تدمير مركز التحكم بالطائرات المسيرة ومحطة الحرب الإلكترونية وكذلك نقاط الاتصال والتمركز المؤقت للقوى البشرية المعادية.
وفقًا للقائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، تم تنفيذ غارة قوية على الجزء الخلفي من القوات المسلحة الأوكرانية ليلة 12 مارس/آذار.

وقال سالدو: "مشاة البحرية والمظليون والمتطوعون نزلوا من الزوارق عند قاعدة جسر أنطونوف. وبسبب المفاجأة، لم يكن لدى العدو الوقت للرد في الوقت المناسب".

ودمرت المجموعة الهجومية المشتركة لقوات "دنيبر" ما يصل إلى 30 مسلحًا من القوات المسلحة الأوكرانية. وتم تعطيل محطة الحرب الإلكترونية ومركز التحكم في الطائرات المسيرة ونظام التحكم في الحركة الجوية.
الأسلحة الروسية: المقاتلة سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-34" الروسية توجه ضربة مباشرة لمركز قيادة أوكراني بقنبلة "فاب-500" الموجهة... فيديو
08:00 GMT
بعد الانتهاء من المهمة القتالية، انسحب ضباط المخابرات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر دون خسائر لا يمكن تعويضها.
وأضاف سالدو: "أود أن أشير إلى أن قوة الإنزال هبطت في المكان نفسه الذي سيطر فيه جنود مارغيلوف في عام 1944، على أول رأس جسر على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، والذي أصبح المفتاح لكسر الدفاع الفاشي".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتهم حماس بتأخير صفقة الرهائن09:30 GMT
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