https://sputnikarabic.ae/20240313/مصرع-أحد-حراس-أردوغان-وإصابة-3-آخرين-1086957500.html

مصرع أحد حراس أردوغان وإصابة 3 آخرين

مصرع أحد حراس أردوغان وإصابة 3 آخرين

سبوتنيك عربي

لقي أحد أفراد طاقم حراسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصرعه اليوم الأربعاء، إثر حادث سير. 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T20:07+0000

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رجب طيب أردوغان

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وقال موقع قناة "yirmidort.tv" التركية، إن الحادث أسفر كذلك عن إصابة 3 أشخاص آخرين من بينهم اثنان من الحرس الرئاسي.ووقع الحادث في أثناء قيام أردوغان بجولة للرئيس في ولاية شرناق جنوبي تركيا، حيث كان الفريق الأمني الذي تعرض للحادث، ضمن خطة تأمين وحماية موكب الرئيس التركي.ونقل الموقع عن الرئيس التركي قوله: "أدعو الله بأن يرحم حارسنا ضابط الشرطة، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى"، فيما لم تذكر السلطات مزيدا من المعلومات أو التفاصيل الإضافية عن الحادث الذي تعرض له طاقم الحراسة سوى أنه حادث سير.وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، أن "استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 72 ألفا، نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر".وقال أردوغان، في كلمة له، إن "حماس ليست منظمة إرهابية بل مقاومة"، مؤكدا أن تركيا تقف خلفها بشكل ثابت وعلى تواصل دائم مع قادتها، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأعرب عن "أسفه من عدم تمكن العالم الإسلامي الذي يبلغ عدد سكانه نحو ملياري نسمة من القيام بواجب الأخوة تجاه الشعب الفلسطيني على أكمل وجه".واتهم أردوغان "حكومة نتنياهو بمواصلة ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني"، مضيفا أنه "تمت إضافة أسماء نتنياهو وحكومته إلى جانب هتلر وموسوليني وستالين باعتبارهم نازيي عصرنا عبر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في غزة"، وفق وصفه.

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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, رجب طيب أردوغان