https://sputnikarabic.ae/20240313/وزير-الخارجية-الأردني-التعنت-الإسرائيلي-في-رفض-وقف-الحرب-على-غزة-يدفع-المنطقة-نحو-مزيد-من-التأزيم-1086935058.html

وزير الخارجية الأردني: التعنت الإسرائيلي في رفض وقف الحرب على غزة يدفع المنطقة نحو مزيد من التأزيم

وزير الخارجية الأردني: التعنت الإسرائيلي في رفض وقف الحرب على غزة يدفع المنطقة نحو مزيد من التأزيم

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أنه "لا يمكن السكوت عن موت الأطفال والقتل الجماعي للأبرياء في غزة ومنع إسرائيل لدخول المساعدات للقطاع". 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T10:43+0000

2024-03-13T10:43+0000

2024-03-13T10:43+0000

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وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، إنه "لا يمكن أن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يستمر بتقويض أمن المنطقة"، محذرًا من أن "التعنت الإسرائيلي في رفض وقف الحرب وإيصال المساعدات يدفع المنطقة نحو مزيد من التأزيم".وشدد على ضرورة وقف العدوان على غزة وإدخال كميات كافية من المساعدات، مؤكدًا أنه لا بديل عن الأونروا للقيام بدورها في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل، وأكثر من 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240313/الاتحاد-الأوروبي-المجاعة-في-غزة-تستخدم-كسلاح-حرب-1086934483.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي