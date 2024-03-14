https://sputnikarabic.ae/20240314/الصين-تتهم-أمريكا-باتباع-منطق-قطاع-الطرق-بشأن-تطبيق-تيك-توك-1086971311.html
الصين تتهم أمريكا باتباع منطق "قطاع الطرق" بشأن تطبيق تيك توك
الصين تتهم أمريكا باتباع منطق "قطاع الطرق" بشأن تطبيق تيك توك
سبوتنيك عربي
اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تتبع منطق "قطّاع الطرق"، وذلك تعليقًا على مشروع قانون أمريكي قد يؤدي إلى حظر تطبيق "تيك توك"... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T10:03+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إفادة صحفية، اليوم: "عندما يرى شخص ما أشياء جيدة لدى شخص آخر، ويحاول بأي وسيلة أن يأخذها لنفسه، فهذا تماما منطق قطّاع الطرق".وأضاف أنه إذا كان من الممكن استخدام "ما يسمى باعتبارات الأمن القومي"، للضغط بشكل تعسفي على الشركات البارزة من دول أخرى، فلن يكون هناك صدق أو عدالة على الإطلاق.ولفت الدبلوماسي الصيني إلى أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي "يضع الولايات المتحدة على الجانب الآخر من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".وبشأن حظر بكين لبعض منصات التواصل الاجتماعي الغربية، قال وانغ وين بين: "رحّبنا دائما بدخول العديد من المنصات والخدمات الأجنبية إلى السوق الصينية، وذلك على أساس الامتثال بالقوانين واللوائح الصينية".وكان مجلس النواب الأمريكي أقرّ، أمس الأربعاء، مشروع قانون يلزم تطبيق "تيك توك" بقطع العلاقات مع شركته الصينية الأم "بايت دانس" في غضون 180 يومًا، وإلّا سيتعرض للحظر في الولايات المتحدة، وسط مخاوف بشأن خصوصية المستخدم وتزايد النفوذ الأجنبي.وتزعم الولايات المتحدة أن الصين تستخدم التطبيق لمراقبة مستخدميه وجمع البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين واستخدامها في "أنشطة خبيثة"، رغم نفي السلطات والشركات الصينية.و"تيك توك" هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها، تم إطلاقه في عام 2018، ومملوك لشركة "بايت دانس" الصينية ويكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20240214/بايدن-ينضم-إلى-تيك-توك-في-حين-يمنع-موظفيه-من-استخدامه-فيديو-1086058736.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تتهم أمريكا باتباع منطق "قطاع الطرق" بشأن تطبيق تيك توك
اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تتبع منطق "قطّاع الطرق"، وذلك تعليقًا على مشروع قانون أمريكي قد يؤدي إلى حظر تطبيق "تيك توك" في البلاد، حال عدم قطع العلاقات مع شركته الصينية الأم "بايت دانس".
بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إفادة صحفية، اليوم: "عندما يرى شخص ما أشياء جيدة لدى شخص آخر، ويحاول بأي وسيلة أن يأخذها لنفسه، فهذا تماما منطق قطّاع الطرق".
وأضاف أنه إذا كان من الممكن استخدام "ما يسمى باعتبارات الأمن القومي
"، للضغط بشكل تعسفي على الشركات البارزة من دول أخرى، فلن يكون هناك صدق أو عدالة على الإطلاق.
ولفت الدبلوماسي الصيني إلى أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي "يضع الولايات المتحدة على الجانب الآخر من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".
وبشأن حظر بكين لبعض منصات التواصل الاجتماعي الغربية، قال وانغ وين بين: "رحّبنا دائما بدخول العديد من المنصات والخدمات الأجنبية إلى السوق الصينية، وذلك على أساس الامتثال بالقوانين واللوائح الصينية".
وكان مجلس النواب الأمريكي أقرّ، أمس الأربعاء، مشروع قانون يلزم تطبيق "تيك توك" بقطع العلاقات مع شركته الصينية الأم "بايت دانس" في غضون 180 يومًا، وإلّا سيتعرض للحظر في الولايات المتحدة، وسط مخاوف بشأن خصوصية المستخدم وتزايد النفوذ الأجنبي.
وتزعم الولايات المتحدة
أن الصين تستخدم التطبيق لمراقبة مستخدميه وجمع البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين واستخدامها في "أنشطة خبيثة"، رغم نفي السلطات والشركات الصينية.
و"تيك توك
" هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها، تم إطلاقه في عام 2018، ومملوك لشركة "بايت دانس" الصينية ويكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.