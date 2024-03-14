https://sputnikarabic.ae/20240314/سوق-الحوت-عادة-رمضانية-ثابتة-في-مدينة-بنغازي-الليبية-صور-1086968630.html
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي الليبية... صور
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي الليبية... صور
سبوتنيك عربي
على الرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا، إلا أن الطقوس الرمضانية والأسواق الشعبية عادة مستمرة لم تنقطع. 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T09:03+0000
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تجولت عدسة "سبوتنيك" في سوق "الحوت" في مدينة بنغازي، ورصدت بهجة الأهالي وفرحتهم ومحبتهم، في ثاني أيام شهر رمضان.يظل اسم سوق "الحوت" من أكثر الأسواق الشعبية الرمضانية شهرة في مدينة بنغازي وليبيا أجمع، إذ يُعد رمزًا من رموز التراث في المدينة، حيث أصبح سوق "الحوت" مقصدا لكل أهالي وشباب وأطفال مدينة بنغازي، لقضاء النهار في شهر رمضان في التسوق والتنزه.هوية ليبيةسوق "الحوت" سوق شعبي وهوية ليبية يضم في محتوياته عديد الأصناف الشعبية من مأكولات ومواد غذائية ومصنوعات يدوية وحرفية ورياضية وغيرها.اشتهر سوق "الحوت" والذي أطلق اسمه على اسم المنطقة التي تأسس فيها في وسط بنغازي، بأنه لقاء يجمع أبناء المدينة والأصدقاء والأصحاب.كما يعتبره الكثيرون بأنه باب رزق للكثير من الباعة المتجولين الذين جاؤوا بحثا عن رزقهم في هذا المكان.خصوصية كبيرة ورمزية ثابتة ارتبطت في هذا المكان على مر الأعوام الماضية، على الرغم من سنوات الحرب والدمار، التي لحقت بهذه المنطقة والمدينة بالكامل، إلا أن إصرار أهلها وإدارتها أثبت أن هذه المدينة حية لا تموت.
https://sputnikarabic.ae/20240308/حملة-دينار-لتجهيز-سلة-رمضان-في-ليبيا-صور-1086792941.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, رمضان, رمضان شهر الخير
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, رمضان, رمضان شهر الخير
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي الليبية... صور 09:03 GMT 14.03.2024 (تم التحديث: 09:11 GMT 14.03.2024)
حصري
على الرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا، إلا أن الطقوس الرمضانية والأسواق الشعبية عادة مستمرة لم تنقطع.
تجولت عدسة "
سبوتنيك
" في سوق "الحوت" في مدينة بنغازي، ورصدت بهجة الأهالي وفرحتهم ومحبتهم، في ثاني أيام شهر رمضان.
يظل اسم سوق "الحوت" من أكثر الأسواق الشعبية الرمضانية شهرة في مدينة بنغازي و
ليبيا
أجمع، إذ يُعد رمزًا من رموز التراث في المدينة، حيث أصبح سوق "الحوت" مقصدا لكل أهالي وشباب وأطفال مدينة بنغازي، لقضاء النهار في شهر رمضان في التسوق والتنزه.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي.
سوق "الحوت" سوق شعبي وهوية ليبية يضم في محتوياته عديد الأصناف الشعبية من مأكولات ومواد غذائية ومصنوعات يدوية وحرفية ورياضية وغيرها.
اشتهر سوق "الحوت" والذي أطلق اسمه على اسم المنطقة التي تأسس فيها في وسط
بنغازي
، بأنه لقاء يجمع أبناء المدينة والأصدقاء والأصحاب.
كما يعتبره الكثيرون بأنه باب رزق للكثير من الباعة المتجولين الذين جاؤوا بحثا عن رزقهم في هذا المكان.
خصوصية كبيرة ورمزية ثابتة ارتبطت في هذا المكان على مر الأعوام الماضية، على الرغم من سنوات الحرب والدمار، التي لحقت بهذه المنطقة والمدينة بالكامل، إلا أن إصرار أهلها وإدارتها أثبت أن هذه المدينة حية لا تموت.