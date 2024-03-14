https://sputnikarabic.ae/20240314/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-بالماخيم-الجوية-في-إسرائيل-بالطيران-المسير-1086958677.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة بالماخيم الجوية في إسرائيل بالطيران المسير
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة بالماخيم الجوية في إسرائيل بالطيران المسير
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الخميس، استهداف قاعدة بالماخيم الجوية في إسرائيل بالطيران المسير. 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T01:07+0000
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2024-03-14T01:07+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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بغداد – سبوتنيك. وقالت الفصائل في بيان "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسير، قاعدة بالماخيم الجوية الصهيونية في عمق الكيان الغاصب، مؤكدين استمرار ومضاعفة عملياتنا خلال شهر رمضان المبارك في دك معاقل الأعداء، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240309/فصائل-عراقية-تعلن-استهداف-مصافي-نفط-في-حيفا-بإسرائيل-بالطيران-المسير-1086814496.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة بالماخيم الجوية في إسرائيل بالطيران المسير
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الخميس، استهداف قاعدة بالماخيم الجوية في إسرائيل بالطيران المسير.
بغداد – سبوتنيك
. وقالت الفصائل في بيان "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسير، قاعدة بالماخيم الجوية الصهيونية في عمق الكيان الغاصب، مؤكدين استمرار ومضاعفة عملياتنا خلال شهر رمضان المبارك في دك معاقل الأعداء، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية
، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.