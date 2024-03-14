https://sputnikarabic.ae/20240314/قصف-جوي-أمريكي-وبريطاني-يستهدف-مواقع-لـأنصار-الله-اليمنية-بمحافظة-حجة-1086999383.html

قصف جوي أمريكي وبريطاني يستهدف مواقع لـ"أنصار الله" اليمنية بمحافظة حجة

قصف جوي أمريكي وبريطاني يستهدف مواقع لـ"أنصار الله" اليمنية بمحافظة حجة

سبوتنيك عربي

شنت مقاتلات أمريكية وبريطانية، اليوم الخميس، ضربات جوية استهدفت مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن. 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T23:28+0000

2024-03-14T23:28+0000

2024-03-14T23:28+0000

أنصار الله

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك" إن "قصفًا جويًا أميركيًا وبريطانيًا استهدف مواقع لـ"أنصار الله" في مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن".وأشار المصدر إلى أن القصف استهدف منطقة الجر بمديرية عبس، لافتًا إلى أن تحليق المقاتلات الأميركية والبريطانية لا يزال مستمرًا.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، تضامنا مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة ضد إسرائيل.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتعلن جماعة "أنصار الله" بين الحين والآخر أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240314/أنصار-الله-تدعو-شركات-الشحن-للتوقف-عن-الإبحار-إلى-إسرائيل-عبر-المحيط-الهندي-1086998760.html

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أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة