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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240314/مشاهد-توثق-عملية-إفشال-القوات-الروسية-محاولة-اختراق-أوكرانية-لحدود-روسيا-فيديو--1086980932.html
مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية لحدود روسيا... فيديو
مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية لحدود روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لقيام القوات الروسية باستهداف وتدمير مدرعات ومعدات أوكرانية، خلال محاولة القوات الأوكرانية اختراق الحدود... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T13:43+0000
2024-03-14T13:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبيّن المشاهد لحظة استهداف وتدمير مدرعات ومعدات أوكرانية، خلال محاولة القوات الأوكرانية اختراق الحدود الروسية في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود.وتوضح مشاهد أخرى لحظة استهداف الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا اختراق الحدود الروسية في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من القوات الروسية، أحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، لاختراق الأراضي الروسية في منطقة سبوداريوشينو، ما أسفر عن مقتل 195 مسلحا أوكرانيا.وقالت الوزارة في بيان: "أحبطت الإجراءات الاستباقية للوحدات الروسية محاولة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية لتحقيق اختراق في الأراضي الحدودية لروسيا الاتحادية، في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود".وكان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تعرض المقاطعة لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرات من دون طيار، دون وقوع إصابات.فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، قبل ذلك، في أكثر من حادثة مأساوية للمدنيين، على الأراضي الروسية، جرّاء قصف القوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا على عكس قوات نظام كييف، تستهدف فقط المنشآت العسكرية والبنى التحتية المرتبطة بها لدى الجانب الأوكراني.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/حزيران من العام الماضي.الحرس الوطني وقوات روسية يتصدون لمحاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة كورسك
https://sputnikarabic.ae/20240314/وسائل-إعلام-فرنسية-تتحدث-عن-مخاوف-باريس-من-ضعف-الجيش-الأوكراني-1086975590.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية لحدود روسيا... فيديو

13:43 GMT 14.03.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمسيرة روسية تستهدف دبابة أوكرانية
مسيرة روسية تستهدف دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لقيام القوات الروسية باستهداف وتدمير مدرعات ومعدات أوكرانية، خلال محاولة القوات الأوكرانية اختراق الحدود الروسية في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود.
وتبيّن المشاهد لحظة استهداف وتدمير مدرعات ومعدات أوكرانية، خلال محاولة القوات الأوكرانية اختراق الحدود الروسية في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود.
وتوضح مشاهد أخرى لحظة استهداف الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا اختراق الحدود الروسية في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من القوات الروسية، أحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، لاختراق الأراضي الروسية في منطقة سبوداريوشينو، ما أسفر عن مقتل 195 مسلحا أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان: "أحبطت الإجراءات الاستباقية للوحدات الروسية محاولة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية لتحقيق اختراق في الأراضي الحدودية لروسيا الاتحادية، في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود".
وأضاف البيان: "نتيجة الضربات الجوية ونيران المدفعية، تم تحييد ما يصل إلى 195 عسكريًا وتدمير خمس دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات لإزالة الألغام "أور-77"، وثلاث مركبات لإزالة العوائق الهندسية".
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل إعلام فرنسية تتحدث عن مخاوف باريس من "ضعف الجيش الأوكراني"
12:05 GMT
وكان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تعرض المقاطعة لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرات من دون طيار، دون وقوع إصابات.
فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، قبل ذلك، في أكثر من حادثة مأساوية للمدنيين، على الأراضي الروسية، جرّاء قصف القوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا على عكس قوات نظام كييف، تستهدف فقط المنشآت العسكرية والبنى التحتية المرتبطة بها لدى الجانب الأوكراني.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/حزيران من العام الماضي.
الحرس الوطني وقوات روسية يتصدون لمحاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة كورسك
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Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تحذير مصري بعد تأكيد نتنياهو "حتمية" دخول رفح06:27 GMT
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