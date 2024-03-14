https://sputnikarabic.ae/20240314/مشاهد-توثق-عملية-إفشال-القوات-الروسية-محاولة-اختراق-أوكرانية-لحدود-روسيا-فيديو--1086980932.html
مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية لحدود روسيا... فيديو
مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية لحدود روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لقيام القوات الروسية باستهداف وتدمير مدرعات ومعدات أوكرانية، خلال محاولة القوات الأوكرانية اختراق الحدود... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T13:43+0000
2024-03-14T13:43+0000
2024-03-14T13:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبيّن المشاهد لحظة استهداف وتدمير مدرعات ومعدات أوكرانية، خلال محاولة القوات الأوكرانية اختراق الحدود الروسية في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود.وتوضح مشاهد أخرى لحظة استهداف الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا اختراق الحدود الروسية في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من القوات الروسية، أحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، لاختراق الأراضي الروسية في منطقة سبوداريوشينو، ما أسفر عن مقتل 195 مسلحا أوكرانيا.وقالت الوزارة في بيان: "أحبطت الإجراءات الاستباقية للوحدات الروسية محاولة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية لتحقيق اختراق في الأراضي الحدودية لروسيا الاتحادية، في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود".وكان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تعرض المقاطعة لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرات من دون طيار، دون وقوع إصابات.فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، قبل ذلك، في أكثر من حادثة مأساوية للمدنيين، على الأراضي الروسية، جرّاء قصف القوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا على عكس قوات نظام كييف، تستهدف فقط المنشآت العسكرية والبنى التحتية المرتبطة بها لدى الجانب الأوكراني.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/حزيران من العام الماضي.الحرس الوطني وقوات روسية يتصدون لمحاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة كورسك
https://sputnikarabic.ae/20240314/وسائل-إعلام-فرنسية-تتحدث-عن-مخاوف-باريس-من-ضعف-الجيش-الأوكراني-1086975590.html
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روسيا, رصد عسكري
مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية لحدود روسيا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لقيام القوات الروسية باستهداف وتدمير مدرعات ومعدات أوكرانية، خلال محاولة القوات الأوكرانية اختراق الحدود الروسية في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود.
وتبيّن المشاهد لحظة استهداف وتدمير مدرعات ومعدات أوكرانية، خلال محاولة القوات الأوكرانية اختراق الحدود الروسية في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود.
وتوضح مشاهد أخرى لحظة استهداف الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا اختراق الحدود الروسية في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من القوات الروسية، أحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، لاختراق الأراضي الروسية في منطقة سبوداريوشينو، ما أسفر عن مقتل 195 مسلحا أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان: "أحبطت الإجراءات الاستباقية للوحدات الروسية محاولة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية لتحقيق اختراق في الأراضي الحدودية لروسيا الاتحادية، في منطقة سبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود".
وأضاف البيان: "نتيجة الضربات الجوية ونيران المدفعية، تم تحييد ما يصل إلى 195 عسكريًا وتدمير خمس دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات لإزالة الألغام "أور-77"، وثلاث مركبات لإزالة العوائق الهندسية".
وكان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تعرض المقاطعة لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرات من دون طيار، دون وقوع إصابات.
فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، قبل ذلك، في أكثر من حادثة مأساوية للمدنيين، على الأراضي الروسية، جرّاء قصف القوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا على عكس قوات نظام كييف، تستهدف فقط المنشآت العسكرية والبنى التحتية المرتبطة بها لدى الجانب الأوكراني.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/حزيران من العام الماضي.